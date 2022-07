La serie live-action è adatta ai bambini?

L’attesa è finalmente finita. Tutti gli otto episodi di Cattivo ospite sono ora in streaming su Netflix e le persone si stanno rapidamente facendo strada attraverso la stagione ricca di azione. Tuttavia, alcune persone esitano a iniziare le loro sessioni di abbuffata perché hanno bisogno di sapere se possono guardare lo spettacolo mentre i loro figli sono in giro. Certo, ti abbiamo coperto! Abbiamo condiviso la guida per i genitori e la classificazione per età proprio di seguito.

Cattivo ospite è un adattamento televisivo della popolare serie di videogiochi con lo stesso nome di Capcom. È una serie horror d’azione sviluppata da Andrew Dabb per Netflix. È interpretato da un talentuoso cast di attori come Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Adeline Rudolph, Siena Agudong, Paola Núñez e molti altri.

La storia si alterna tra due linee temporali separate: il 2022 e il 2036. Nell’anno 2022, una giovane Jade e Billie Wesker vivono vite noiose quando si trasferiscono a New Raccoon City dopo che il padre, il dottor Albert Wesker, ottiene una nuova posizione all’Umbrella Società. Ma una volta che si intrufolano nei laboratori della Umbrella per esporre i loro test sugli animali, scoprono gli oscuri segreti del padre e della Umbrella Corporation. Nel 2036, una Jade Wesker più anziana combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature simili a zombi conosciute come zero mentre è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, da suo padre e da quello che è successo a sua sorella, Billie.

Così è Cattivo ospite adatto ai bambini? Abbiamo risposto a questa domanda di seguito.

Guida ai genitori di Resident Evil e classificazione in base all’età

Alla serie live-action è stata assegnata una classificazione per età di TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 17 anni. Gli è stata assegnata questa valutazione a causa delle scene spaventose in tutto, violenza estremamente grafica, sangue, parolacce e fumo. Complessivamente, Residente Cattivo è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo. Quindi ti consigliamo di guardare lo spettacolo quando i bambini sono nascosti e pronti per andare a letto o quando sono completamente occupati da un film o uno spettacolo per bambini.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per vedere il cast in azione!

Nel trailer puoi vedere molta violenza, sangue, creature terrificanti, varie armi usate e uno dei personaggi principali lancia persino una parolaccia. Tutto ciò che viene mostrato nel trailer sarebbe considerato inappropriato da guardare per un pubblico più giovane. Quindi, ancora una volta, ti suggeriamo di guardare la serie horror d’azione quando hai tempo per te stesso.

Assicurati di eseguire lo streaming Cattivo ospite solo su Netflix!