La serie live-action di One Piece aggiunge sei nuovi membri del cast e condivide il video del set dei BTS

Il prossimo adattamento live-action di Netflix di One Piece ha aggiunto sei nuovi membri del cast e ha condiviso un video speciale dei BTS dal set.

One Piece rimane una delle serie manga e anime più iconiche al mondo, ma il live-action è una casella di controllo che fino a poco tempo fa è rimasta un mistero in sé.

Per fortuna, un nuovo adattamento della serie di successo di Eiichiro Oda sta arrivando su Netflix con una serie live-action diretta da Steven Maeda (The X-Files e CSI: Miami).

Oggi, 6 giugno, Netflix ha rivelato sei nuovi membri del cast per la serie live-action di One Piece, oltre a un video speciale dietro le quinte dal set di produzione sudafricano.

Come parte dell’evento di rivelazione della Geeked Week di Netflix, uno speciale video dietro le quinte dal set del prossimo adattamento live-action di One Piece è stato condiviso con i fan in attesa.

Quando diamo un’occhiata al set, che si concentra sulla stanza delle mappe di Arlong, è difficile non rimanere colpiti dalla vastità della produzione; con la build finale che è esattamente ciò che i fan di One Piece di lunga data vogliono vedere dalla serie in arrivo.

“Il mondo di Oda è così unico. Vedere tutte queste cose di persona, essere in grado di raggiungerle e toccarle è stata un’esperienza del genere. I nostri equipaggi quaggiù in Sud Africa sono incredibili. Ed è stato così gratificante vederli prendere il mondo di Oda e portarlo in vita, a causa del livello di dettaglio e dell’attenzione che c’è in tutti questi set, ci vogliono una buona quantità di tempo. – One Piece: Set Sneak Peak, tramite YouTube.

Inoltre, sono stati annunciati sei nuovi membri del cast per la nuova serie:

Chiomo Umuela come Noriko

Celeste Loots come Katya

Alexander Maniatis come Clawdor

Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan

Craig Fairbress nel ruolo dello chef Zeff

Steven Ward come mogano

Chi sono i nuovi membri del cast che si uniscono all’avventura di One Piece di Netflix?

L’adattamento televisivo live-action della serie One Piece è stato annunciato per la prima volta a luglio 2017, ma è stato solo a gennaio 2020 che l’autore Eiichiro Oda ha confermato che Netflix avrebbe prodotto la serie.

“Non importa quanto sia difficile o impossibile, non perdere mai di vista il tuo obiettivo” – One Piece Netflix, tramite Twitter.

Poi, a settembre 2021, la prima immagine della sceneggiatura è stata condivisa sui social, confermando che il primo episodio si intitolerà “Romance Dawn”. Pochi mesi dopo, nel novembre 2021, furono annunciati anche i primi membri del cast principale:

Monkey D. Rufy – Inaki Godoy (Bruno da Chi ha ucciso Sarah)

Zoro – Mackenyu (Yukishiro Enishi di Rurouni Kenshin)

Nami – Emily Rudd (Cindy Berman di Fear Street 2).

Usopp – Jacob Gibson (AJ di Greenleaf)

Sanji – Taz Skylar interpreterà Sanji (Sgt Dawes di The Kill Team)

Da allora gli originali Cappello di Paglia sono stati affiancati da:

Koby – Morgan Davies (Sass Armstrong di The Hunter)

Alvida – Ilia Isorelýs Paulino (Rosa di Queenpins)

Helmeppo – Aidan Scott (Bobo di Action Point)

Buggy – Jeff Ward (Deke Shaw in Agents of SHIELD

Arlong – McKinley Belcher III (Trevor Evans in Ozark)

Garp – Vincent Regan (Cefeo da Scontro tra Titani)

Shanks – Peter Gadiot (James Valdez di Queen of the South)

