La serie K-Drama “If You Wish Upon Me” sarà su Netflix?

Inizialmente previsto per Netflix, purtroppo, il K-drama KBS2 Se vuoi su di me (fka Dimmi il tuo desiderio) non verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma. Con Ji Chang Wook, Se vuoi su di me è una delle novità più attese dell’anno.

Dimmi il tuo desiderio è una serie drammatica Netflix Original sudcoreana in uscita dalla stazione televisiva terrestre KBS2. La serie è diretta da Kim Yong An, che in precedenza aveva diretto Il Maledetto e Cellule d’amore.

La serie presenta molti volti familiari ai fan dei K-drama su Netflix.

Ji Chang Wook è stato visto due volte su Netflix negli ultimi due anni grazie ai suoi ruoli da protagonista in Innamorato in città e Il suono della magia.

Choi così giovane ha avuto un ruolo da protagonista nel popolare drama tvN Corri, dove ha interpretato il ruolo di Seo Dan Ah. L’attrice ha anche avuto un’apparizione come ospite in due episodi di Spostati in paradiso.

Cantato Dong-Il ha recitato in più Netflix Originals; tuttavia, Tell Me Your Wish è la prima volta che Dong-Il ha avuto un ruolo da protagonista. In precedenza, è apparso come ospite in entrambe le stagioni di Hospital Playlist, Chief of Staff 2 e Prison Playbook. L’attore ha anche recitato in ruoli secondari in Sisyphus: The Myth and Live.

La serie avrà un totale di 16 episodi ed ecco cosa puoi aspettarti:

“Yoon Gyeo Rye ha vissuto in un orfanotrofio e ha trascorso del tempo in prigione. Lotta per avere una vita normale. Si offre volontario in un ospizio. Lì, lavora con il leader del team di volontari Kang Tae Sik e l’infermiera Seo Yeon Joo”.

Perché no Se vuoi su di me essere su Netflix?

All’inizio dell’anno su MyDramaList, una data di uscita di agosto 2022 è stata aggiunta come segnaposto e in particolare ha elencato lo spettacolo in uscita su Netflix a livello internazionale.

Abbiamo segnalato questo fatto subito dopo e da allora abbiamo chiarito da un rappresentante di A+E Korea che Netflix non trasmetterà lo spettacolo in nessuna regione.

Questa non dovrebbe essere una grande sorpresa poiché Netflix ha acquisito solo programmi coreani da artisti del calibro di tvN, Studio Dragon e JTBC.

Invece, i diritti internazionali sono con Viki di Rakuten, dove la serie è in streaming in regioni come gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Vorresti Se vuoi su di me era su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.