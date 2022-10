La serie K-Drama di Netflix “The Fabulous”: in arrivo su Netflix a novembre 2022

Chae Soo Bin e Choi Minho degli SHINee reciteranno nella prossima serie Netflix Original K-Drama Il favoloso. In arrivo su Netflix a novembre 2022, teniamo traccia di tutto ciò che devi sapere su The Fabulous, inclusa la trama, il cast e la data di uscita di Netflix.

Il favoloso è una serie drammatica romantica sudcoreana originale Netflix in uscita e una delle prime ad essere prodotta nel 2022. Il team di produzione dietro Il favoloso si dice che sia Gil Pictures, lo stesso studio dietro Uno la donna e Lega dei fornelli.

Quando è Il favoloso Data di uscita di Netflix?

Ora abbiamo una data di uscita confermata per The Fabulous grazie al poster ufficiale di Netflix. Il favoloso uscirà su Netflix il Venerdì 4 novembre 2022.

Qual è la trama Il favoloso?

La trama di Il favoloso è stato preso da MyDramaList:

“The Fabulous” ritrarrà il lavoro, la passione, l’amore e le amicizie di quattro giovani uomini e donne che si sono lanciati nel settore della moda. È un dramma romantico realistico sulla vita quotidiana di uomini e donne moderni che vivono in città e seguono una vita da single.

Di chi sono i membri del cast Il favoloso?

Netflix Originals ha caratterizzato molti attori e attrici sudcoreani famosi ma Il favoloso segnerà il debutto su Netflix dell’attrice Chae Soo Bin. Soo Bin ha ottenuto molti ruoli da protagonista da quando ha debuttato in K-Drama nel 2014 ed è estremamente popolare grazie ai suoi ruoli da protagonista in Il ribelle e Il più forte fattorino. Soo Bin interpreterà il ruolo di Pyo Ji Eun.

Quando Choi Minho non è un popolare idolo sudcoreano per il gruppo di ragazzi SHINee, lo troverai a recitare in molti film e programmi TV. Min Ho è stato recentemente visto su Netflix in Innamorato in città. Min Ho interpreterà il ruolo di Ji Woo Min.

Kim Min Kyu ha la minima esperienza di recitazione dei protagonisti, ma può essere perdonato considerando che il giovane attore/cantante/modello ha solo 20 anni. Min-Kyu farà anche il suo debutto su Netflix Il favoloso. Min Kyu interpreterà il ruolo di Shim Do Young.

Confermati anche i membri del cast di supporto:

Byun Jun Seo nel ruolo di Kang Woo

Lee Mi Do

Kwon Hae Sung

Ye Seon Ho

Qual è lo stato di produzione di Il favoloso?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 03/10/2022)

Le riprese della serie sono state effettuate tra dicembre 2021 e maggio 2022.

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che il k-drama avrà un totale di 8 episodi!

Non vedi l’ora di guardare Il favoloso su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!