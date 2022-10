La serie K-Drama “Bad Prosecutor” sarà su Netflix?

Uno dei nuovi K-dramma più attesi del 2022 è senza dubbio Bad Prosecutor. Una volta pensato che sarebbe arrivato su Netflix nell’ottobre 2022, abbiamo appreso che non sarà così.

Pessimo pubblico ministero è una nuova serie K-drama poliziesca diretta da Kim Sung Ho e scritta da Im Young Bin. Proviene da KBS (Korean Broadcasting System) che ha concesso in licenza numerosi titoli a Netflix a livello globale, sebbene non sia sotto un accordo generale come Netflix ha con JTBC o tvN.

Ecco cosa puoi aspettarti se decidi di guardare:

“La storia di un pubblico ministero di nome Jin Jung, armato di cattive maniere e delinquenza. Distrugge i santuari creati dalla ricchezza e dal potere, e abbatte persino gli avidi che vivono in quei santuari. Usa metodi espedienti rispetto a quelli convenzionali, trucchi rispetto alle procedure standard e delinquenza rispetto alla sincerità per impedire alle autorità corrotte di minare la società.

Tra il cast Pessimo pubblico ministero incluso:

Doh Kyung Soo come Jin Jung

Lee Se Hee nel ruolo di Shin Ah Ra

Ha Joon nel ruolo di Oh Do Hwan

Joo Bo Young nel ruolo di Baek Eun Ji

Lee Si Eon nel ruolo di Go Joong Do

Kim Sang Ho nel ruolo di Park Jae Kyung

Yun Joon Suk come impiegato

Lee Hyo Na nel ruolo di Park Ye Young

Kim Tae Woo nel ruolo di Kim Tae Ho

Kim Hi Eo Ra come capo dell’organizzazione

Yoon Jung Sub nel ruolo del signor Park

Kim Yoo Hwan nel ruolo di Seo Ji Han

Hong ha cantato Pyo

Kim Chang Wan

Kim Geum PRESTO

Shin Seung Hwan

È Pessimo pubblico ministero in arrivo su Netflix?

Per tutta l’estate del 2022, ci si aspettava che Netflix sarebbe stata la casa in streaming per la nuova serie poliziesca. MyDramaList presentava in particolare Netflix come distributore e ne abbiamo riferito. Namuwiki aveva anche riferimenti alla serie in arrivo su Netflix.

Tuttavia, con l’arrivo di ottobre, lo abbiamo appreso Pessimo pubblico ministero non era stato concesso in licenza a Netflix in nessuna regione. I diritti invece appartengono a livello internazionale a Viki di Rakuten, che trasmette gratuitamente il primo episodio in streaming.

Viki manterrà i diritti su Pessimo pubblico ministero per il prossimo futuro nella maggior parte delle regioni e ospita lo spettacolo con numerose opzioni di sottotitoli, tra cui inglese, spagnolo e francese.

La serie è stata anche concessa in licenza allo streamer coreano Kocowa in regioni selezionate.

