La serie J-Drama romantica “First Love” in arrivo su Netflix nel novembre 2022

Mentre Netflix ha una miriade di k-drama, tuttavia, il servizio di streaming è mancato nel reparto j-drama. A parte i titoli anime, ci aspettiamo Primo amore essere uno degli originali giapponesi più popolari su Netflix nel 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prima stagione di First Love su Netflix.

Primo amore è una serie drammatica romantica originale Netflix giapponese scritta e diretta da Kanchiku Yuri. La storia della serie è ispirata alle opere del cantante giapponese Hikaru Utada, che ha composto e scritto le canzoni della serie.

Quando è la data di uscita per Primo amore?

Possiamo confermarlo Primo amore uscirà su Netflix in tutto il mondo Giovedì 24 novembre 2022.

Qual è la trama Primo amore?

Incontrarsi negli anni ’90, sarebbero cresciuti insieme negli anni 2000. Prima del suo incidente, Yae Noguchi aveva programmato di diventare assistente di volo. Harumichi Namiki è diventato un pilota per la Japan Air Self-Defense Force, solo per lasciare, decidendo di andare dall’altra parte.

Di chi sono i membri del cast Primo amore?

Mitsushima Hikari è stata scelta per il ruolo principale di Noguchi Yae e farà il suo debutto su Netflix Original in Primo amore. L’attrice è nota per il suo lavoro in film giapponesi come Esposizione d’amore, Orgoglioe il primo adattamento live-action di Primo amore.

Satoh Takeru è stato scelto per il ruolo principale di Namik Harumachi. Takeru è già stato visto in due film originali Netflix, avendo recitato nel ruolo di Himura Kenshin Rurouni Kenshin: L’inizio e Rurouni Kenshin: La finale.

Yagi Rikako e Kido Taisei interpretano le versioni più giovani di Noguchi Yae e Namiki Harumichi. Entrambi gli attori faranno il loro debutto su Netflix Primo amore.

Si uniscono al cast anche altri ruoli secondari;

Nakao Akiyoshi nel ruolo di Bonji

Araki Towa nel ruolo di Tsuzri

Aoi Yamada nel ruolo di Komori Uta

Hamada Gaku come Taro

Mukai Osamu come Kojin

Iura Arata nel ruolo di Akihiko

Koizumi Kyoko nel ruolo di Noguchi Ikunami

Qual è il conteggio degli episodi?

Possiamo confermare che l’episodio conta Primo amore è 10. I tempi di esecuzione devono ancora essere rivelati.

Non vedi l'ora che arrivi il rilascio di Primo amore su Netflix?