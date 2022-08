La serie fantasy di Netflix è adatta ai bambini?

Abbiamo contato alla rovescia i giorni fino a L’uomo di sabbia atterra su Netflix e siamo quasi al traguardo. Il 5 agosto, la prima stagione completa arriverà su Netflix e vorrai vedere questa serie originale non appena verrà rilasciata!

L’uomo di sabbia è una serie fantasy sviluppata da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg per Netflix e un adattamento televisivo dell’omonima serie di fumetti di Gaiman. C’erano stati diversi tentativi di adattamento L’uomo di sabbiama fallirono tutti fino a quando Netflix non firmò un accordo con la Warner Bros. TV per un ordine di serie nel luglio 2019.

La storia segue l’Uomo Sabbia, altrimenti noto come Morpheus o Dream of the Endless, un potente essere divino che controlla tutti i sogni. Dopo che Dream è libero da oltre un secolo di reclusione, parte per un viaggio per riconquistare ciò che gli è stato rubato e riportare l’ordine nel suo regno, che è in rovina.

L’incredibile cast è composto da Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park e molti altri. Quindi puoi guardare la serie fantasy con i tuoi figli o dovresti salvarla per un’altra volta? Di seguito, ti facciamo sapere se L’uomo di sabbia è adatto ai bambini o meno.

La guida per i genitori di Sandman e la classificazione in base all’età

La serie fantasy è classificata TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 17 anni. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per linguaggio forte, violenza esplicita, sesso, autolesionismo, nudità, suicidio, sangue e sangue e fumo. Ci saranno molte scene inquietanti che i genitori riterrebbero inadatte da guardare per i bambini più piccoli. Complessivamente, L’uomo di sabbia è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo.

Puoi sempre accendere un film o un programma per bambini su Netflix per tenere occupati i bambini mentre guardi la serie fantasy. Oppure puoi aspettare fino a quando non sono infilati e pronti per andare a letto per assicurarti di non essere affatto disturbato.

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale ricco di azione per un’anteprima di ciò che accadrà!

Dopo aver visto il trailer, possiamo già dire che gli spettatori saranno su un brivido per l’intera stagione. Ci sono così tante cose che sono successe nel trailer di 2 minuti e 26 secondi, ma questa è solo una piccola parte di ciò che accadrà. Quindi prepara i tuoi snack da guardare L’uomo di sabbia in arrivo su Netflix il 5 agosto!