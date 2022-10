La serie East New York è su Netflix? (dove guardare)

Non sei ancora stanco delle procedure di polizia? Bene, buone notizie, ne esce una nuova domenica sera! New York orientale è l’ennesimo spettacolo su poliziotti e criminali con sede a New York. Questo è ambientato nel 74esimo distretto di… avete indovinato, East New York, Brooklyn.

Gli avanzi l’attrice Amanda Warren interpreta l’ufficiale in comando, la neopromossa vice ispettore Regina Haywood. Warren è affiancato da Jimmy Smits, Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin, Richard Kind, Elizabeth Rodriguez e Olivia Luccardi.

Le procedure di polizia sono il pane quotidiano della CBS, con la serie NCIS che va ancora forte e persino il nuovo FBI che ha già lanciato una propria serie spin-off. Quindi forse se New York orientale fa bene CBS darà il via libera New York occidentale.

Se non vedi l’ora di guardare la nuova serie, scopri esattamente quando e dove è in streaming.

East New York è su Netflix?

Perché New York orientale è una serie della CBS, non aspettarti che sia su Netflix, almeno non negli Stati Uniti. La buona notizia è che Netflix trasmette in streaming diversi programmi televisivi polizieschi se sei interessato a guardare contenuti simili. La lista nera, NCIS, La migliore di Los Angeles, Sopravvissuto designatoe Come farla franca con l’omicidio sono tutti attualmente disponibili su Netflix.

Dove guardare New York orientale

New York orientale anteprime su Domenica 2 ottobre alle 21:30 ET su CBS. Sembra che la messa in onda delle 9:30 sia dovuta al superamento della NFL. Nelle domeniche successive, nuovi episodi di New York orientale andrà in onda alle 21:00 ET.

Gli episodi saranno anche disponibili per lo streaming live mentre vanno in onda sul servizio di streaming Paramount+ oppure puoi guardarli on-demand sull’app una volta che sono stati presentati in anteprima.

Non vedi l’ora di guardare New York orientale questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.