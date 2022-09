La serie drammatica turca “Duy Beni” è disponibile su Netflix? Dove puoi trasmetterlo in streaming?

Netflix è in cima al gioco, soprattutto quando si tratta di portare contenuti ricchi da ogni regione del globo. Alcune delle serie più seguite dell’OTT Mughal non sono di origine occidentale. Seguendo la guida di Kdramas, anche i drammi turchi sono diventati molto popolari. La Turchia non è solo ricca di bellezza, ma anche nella produzione di storie e drammi sinceri e brillanti come Ascesa degli imperi, Resurrezione: Ertugrale Amami come sono. Un altro dramma del genere è Duy Beni. La serie ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Bullismo, triangoli amorosi, mistero, amicizie e morti, Duy Beni seleziona tutte le caselle giuste per una serie avvincente del liceo. La serie è disponibile su Netflix?

Di cosa parla Hear Me aka Duy Beni?

Il dramma turco Duy Benipopolare anche con il suo nome inglese Ascoltami, prende l’antica formula collaudata di ricchi contro poveri e la incorpora in un ambiente di scuola superiore. I personaggi stratificati e la trama avvincente hanno creato Duy Beni il discorso della città sin dalla sua prima. PS. ha attori molto belli.

La trama di questo dramma turco del liceo ruota attorno a Leyla. Inizia con Leyla e la sua migliore amica Ekim che parlano di ragazzi ricchi che frequentano una scuola prestigiosa chiamata Dogru High. Poco dopo, Leyla viene investita da un’auto, che senza voltarsi per verificare i danni, si allontana per nascondersi nel parcheggio della scuola, comportamento tipico dei ragazzi ricchi.

Per rimediare all’incidente, almeno in via collaterale, il preside si offre di dare borse di studio a tre studenti del quartiere svantaggiato. È così che Ekim, Bekir e Ayse si ritrovano in mezzo a ragazzi ricchi snob che mettono tutto da parte solo per ricordare al trio che non appartengono a lì. La lotta per dimostrare quanto ingiustamente sia morta Leyla e per trovare il colpevole è ciò che costituisce il punto cruciale di Duy Beni.

Ascoltami è disponibile su Netflix?

Diretto da Ali Balci, la serie ha debuttato il 7 luglio. Si compone di un totale di trenta episodi e finora solo una stagione. Il dramma è stato trasmesso su una rete televisiva turca, Star TV. Data la sua popolarità, i fan di tutto il mondo sono alla ricerca di modi per guardarlo con i sottotitoli.

Purtroppo, Duy Bennon è disponibile su Netflix. Ma non aggrottare le sopracciglia ancora perché puoi guardare Ascoltami su Youtube. Tutti gli episodi dello spettacolo sono disponibili sulla piattaforma con sottotitoli in inglese. Mentre Duy Beni non è disponibile su Netflix, l’OTT Mughal ha un impressionante catalogo di film e TV turchi che puoi controllare qui.

Pensi Duy Beni è il miglior dramma turco nel 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

