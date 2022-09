La serie drammatica è adatta ai bambini?

Crepacuore alto è finalmente in streaming su Netflix. È un riavvio della popolare serie drammatica australiana degli anni ’90 con lo stesso nome. Come la serie originale, il riavvio segue le vite degli studenti che frequentano l’immaginaria Hartley High. Ma invece della storia che si svolge negli anni ’90, è ambientata nell’anno presente. Se questo suona come qualcosa che vorresti guardare, allora devi continuare a leggere per scoprire la guida per i genitori e la classificazione in base all’età.

di Netflix Crepacuore alto è stato creato da Hannah Carroll Chapman, Ben Gannon e Michael Jenkins. È ispirato alla serie originale del 1994 ma è stato reinventato per una nuova generazione. La storia è incentrata su una giovane adolescente di nome Amerie. Quando viene scoperta una mappa che traccia tutte le avventure sessuali degli studenti, la sua autrice, Amerie, diventa immediatamente una paria e la sua migliore amica la scarica. Ora, Amerie deve trovare un modo per riparare la sua reputazione e correggere i suoi torti. I nuovi amici estranei di Amerie possono aiutarla?

Il Crepacuore alto il cast include un gruppo di attori di talento, come Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Josh Heuston, Will McDonald e molti altri.

Quindi questo spettacolo è adatto ai bambini? Va bene guardare Crepacuore alto Con i bambini? Senza ulteriori indugi, ecco la guida dei genitori e la classificazione in base all’età per la serie drammatica.

Guida ai genitori Heartbreak High e classificazione in base all’età

La serie drammatica è classificata TV-MA, il che significa che è specificamente progettata per essere vista solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per uso di sostanze, linguaggio forte, sesso, nudità, violenza sessuale e fumo. Tutti i contenuti appena menzionati sarebbero considerati inappropriati per la visione dei bambini più piccoli. Complessivamente, Hcrepacuore alto potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni.

Quindi, prima di iniziare la tua sessione di abbuffata, assicurati che i bambini siano occupati con un programma TV o un film per bambini. Lo prometto una volta che inizi Crepacuore altovorrai guardarlo senza interruzioni.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale!

Crepacuore alto è ora in streaming su Netflix. Guarderai la serie drammatica?