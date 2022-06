La serie di successo di Netflix tornerà per altre avventure?

La serie animata di successo di Netflix Castlevania tornerà con la stagione 5 o abbiamo assistito all’ultima delle mostruose avventure di Trevor e Sypha?

Dall’inizio alla fine, Castlevania è stata una corsa incredibile! Negli ultimi cinque anni, questa serie animata oscura e violenta è stata un fiore all’occhiello dei contenuti anime originali di Netflix ed è diventata una delle preferite dai fan di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Tuttavia, la stagione 4 del 2021 ha davvero fatto un passo avanti e ha alzato gli standard stabiliti dalle avventure precedenti, in particolare per quanto riguarda gli effetti visivi e l’animazione, che erano eccezionali in ognuno di questi ultimi episodi.

Quindi, la serie animata tornerà su Netflix con la stagione 5 e, in caso negativo, cosa riserva il futuro per la serie Castlevania?

Castlevania tornerà con la quinta stagione su Netflix?

Abbiamo buone e cattive notizie per i fan di Castlevania, la serie non tornerà per la stagione 5 con la quarta puntata nel 2021 che sarà l’ultimo capitolo della storia principale. Tuttavia, al suo posto verrà prodotta una serie spin-off basata sullo stesso universo.

Sfortunatamente, è stato ufficialmente confermato dai produttori della serie nell’aprile 2021, tramite Deadline, che la stagione 4 di Castlevania sarà l’ultima nella trama originale.

“Mentre Castlevania, basato sul classico videogioco Konami, sta per finire, il mondo che ha creato potrebbe vivere. Ho sentito che Netflix sta guardando una nuova serie ambientata nello stesso Castlevania universo con un cast di personaggi completamente nuovo”. – Nellie Andreeva, tramite Scadenza.

Anche se c’è sempre la possibilità che Netflix possa andare contro la sua decisione originale e rinnovare Castlevania per un’altra stagione, questo rimane altamente improbabile considerando il modo in cui la serie si è conclusa nell’episodio 10 della stagione 4 “It’s Been a Strange Ride”.

La maggior parte dei personaggi ha ricevuto il lieto fine che tutti meritavano e stanno passando dagli eventi della stagione 1-4, con Dracula e Lisa stessi che si sono persino stabiliti per vivere una vita in solitudine dopo la loro resurrezione.

La buona notizia è che vedremo un ritorno nell’universo di Castlevania con una nuovissima serie, un sequel chiamato Nocturne!

Castlevania per ottenere una nuova serie sequel spin-off

Castlevania: Nocturne è un prossimo spin-off sequel della serie principale, il che significa che avremo un nuovo cast di personaggi ambientato nell’universo di Castlevania.

Questa serie spin-off racconterà la storia di Richter Belmont e Maria Renard durante la Rivoluzione francese. Secondo Netflix Geeked, Richter è il “grande, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, fantastico, bisnipote” dei nostri protagonisti originali, Trevor e Sypha.

“Nocturne segue Richter, un discendente della famiglia Belmont, reso popolare negli iconici giochi Symphony of Night e Blood of Rondo Castlevania”. – Didascalia Netflix, tramite YouTube.

Sebbene Netflix non abbia ancora rivelato la finestra di rilascio mirata per la prossima serie spin-off di Castlevania, in realtà abbiamo fatto una ripartizione completa delle previsioni della premiere in un altro articolo – vedi qui.

Come è stata valutata nel complesso la serie principale di Castlevania?

La serie Castlevania ha fatto un’incredibile prima impressione quando ha debuttato nel 2017 e secondo Parrot Analytics, tramite Found Remote, è stata la serie originale digitale più popolare negli Stati Uniti per le due settimane successive alla sua prima.

Al momento del lancio della seconda stagione, la serie avrebbe avuto più di 30 milioni di stream su Netflix, qualcosa che in precedenza era sconosciuto per un titolo animato originale.

In tutto il mondo, i fan si stavano innamorando di Sypha e Trevor; la serie sta attualmente ottenendo un punteggio di 8,3/10 su IMDB, con valutazioni del 94% e dell’89% sul punteggio medio di Rotten Tomatoes e del pubblico:

Stagione 1 – 82%

Stagione 2 – 100%

Stagione 3 – 95%

Stagione 4 – 100%

“Stagione 1 – Incredibile. Stagione 2 – Eccezionale Stagione 3 – Incredibile ed Eccezionale Stagione 4 – Il migliore di tutti. Quando sono andato a guardare la stagione 4, ho avuto i miei dubbi. Di solito, con il tempo delle stagioni successive, alcuni spettacoli perdono la narrativa e vagano qua e là ma non Castlevania. La Stagione 1 costruisce la storia, la Stagione 2 la migliora, la Stagione 3 si concentra sullo sviluppo del personaggio e la Stagione 4 la conclude brillantemente. Belnades e Belmont, “The” Alucard e i forgemasters. Ciascuna delle loro storie individuali viene portata a una conclusione fantastica, lasciando lo spettatore soddisfatto da morire”. – Audacityhm dell’utente, tramite IMDB.