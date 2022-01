La serie di riavvio della CBS “MacGyver” è disponibile su Netflix? Dove e come guardare le stagioni da 1 a 5?

Sono passati più di sei anni da quando la CBS ha trasmesso in streaming il popolare riavvio della serie originale del 1985, MacGyver. Dopo la conclusione di questa classica rivisitazione del dramma d’azione, i fan non hanno mai smesso di chiedersi se MacGyver sarà mai disponibile su Netflix. Abbiamo tutte le risposte disposte qui.

Di cosa parla MacGyver?

Molto prima dell’esistenza della Stark Tower, esisteva il dipartimento dei servizi esterni, un’organizzazione nascosta sotto la supervisione del governo degli Stati Uniti. Il suo creatore e scienziato è 20 qualcosa Angus “Mac” MacGyver, Lucas Till. Usando le sue stupende capacità scientifiche e la sua esemplare abilità nella risoluzione dei problemi, salva il mondo. In tutta la serie, ci sono molti altri personaggi come Patrica Thornton, un’ex agente sul campo, ora direttore delle operazioni, un imprevedibile hacker di computer, Riley Davis e molti altri.

Lo spettacolo è stato premiato nelle valutazioni e ha creato una notevole base di fan. Era nell’aria la notizia che la sesta stagione era in arrivo. Tuttavia, si è fermato a causa del bullismo dietro le quinte e del cattivo comportamento di alcuni membri del cast o della troupe. Ci sono state molte campagne e manifestazioni per riportare lo spettacolo popolare e molto apprezzato. Sfortunatamente, niente ha funzionato. Ma la fortuna di MacGyver ha funzionato su Netflix?

MacGyver è su Netflix?

Precedentemente CBS concesso in licenza con Netflix, ma ora non è così visibile. ViacomCBS di solito si unisce a Netflix solo quando vuole beneficiare di un enorme pubblico. Ultimamente, la CBS ha investito nelle proprie piattaforme e sono state le prime a mandare in onda la serie. Quindi, il dramma d’azione è non disponibile su Netflix. Inoltre, non siamo sicuri se questo spettacolo arriverà mai sulla piattaforma di Netflix.

Inoltre, con Netflix che ha perso le sue numerose serie classiche, anche la versione originale del 1985 di MacGyver con Richard Dean Anderson non è disponibile sul servizio di streaming. Amazon Prime Video era utilizzato per lo streaming della serie originale, ma non più.

Dove possiamo guardarlo?

In questo momento, Paramount+ è l’unica piattaforma di streaming in cui puoi guardare tutte e cinque le stagioni di MacGyver. Abbiamo anche avuto la notizia che è attualmente in streaming su IMDb TV, ma potrebbe non essere lì in modo permanente. Quindi, puoi trasmettere in streaming il classico dramma d’azione su Paramount + su richiesta. Gli spettatori statunitensi possono anche noleggiare il cofanetto sul servizio DVD di Netflix. Se hai un account su Prime Video, puoi anche trasmettere la serie in streaming tramite Paramount plus.

