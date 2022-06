La serie di realtà Squid Game sta arrivando su Netflix con un enorme premio in denaro

Nelle notizie interessanti ed entusiasmanti di oggi, Netflix sta sviluppando un vero e proprio Gioco del calamaro (senza uccidere, ovviamente). Sì, avete letto bene. Presto, persone da tutto il mondo avranno la possibilità di competere Gioco del calamaro: la sfidaun’intensa serie di competizioni di realtà in cui i concorrenti possono vincere un enorme premio in denaro.

Quanto stiamo parlando in grande? Secondo il comunicato stampa di Netflix, il premio in denaro sarà il più grande premio in denaro forfettario nella storia della televisione di realtà: l’incredibile cifra di 4,56 milioni di dollari.

Gioco del calamaro i fan sanno che il numero “456” è carico di significato, quindi si adatta a quello sarebbe correlato al premio in denaro e al numero di giocatori in competizione. Sì, lo spettacolo della competizione includerà 456 giocatori reali! Quindi non solo Netflix avrà uno storico premio in denaro, ma sarà anche un numero davvero storico di concorrenti, il più grande cast di reality TV.

I giochi saranno ispirati dallo spettacolo con alcune nuove aggiunte. Le persone possono elaborare strategie e stringere alleanze, preparati solo a metterti alla prova mentre i concorrenti vengono eliminati uno per uno.

Per quanto riguarda coloro che sono solo interessati a guardare e non unirsi al gioco, il reality verrà mostrato su Netflix. La produzione dovrebbe essere interessante, dato che 456 persone non sono un importo facile da tenere d’occhio. Le telecamere dovranno cercare di filmare il più possibile poiché non sapranno chi verrà eliminato e chi no.

La serie in concorso di 10 episodi è una coproduzione tra Studio Lambert (Il cerchio) e Il giardino (24 ore in pronto soccorso), parte di ITV Studios, e sarà girato nel Regno Unito.

Come puoi iscriverti a Squid Game: The Challenge?

Se sei interessato a provare a diventare un concorrente dello show, puoi candidarti per il reclutamento su SquidGameCasting.com. The Front Man è alla ricerca di persone che parlano inglese da qualsiasi parte del mondo.

È interessante che Netflix affermi che è solo per “questo round”, poiché sembra che potrebbero già prendere in considerazione stagioni aggiuntive o spin-off.

Ovviamente, questa notizia arriva solo un giorno dopo che Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per una seconda stagione. È stato praticamente confermato già prima, ma è stato bello ricevere la notizia ufficiale. Non è davvero una sorpresa considerando Gioco del calamaro è la serie Netflix più popolare di tutti i tempi, con 1,65 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni dalla sua premiere di settembre 2021.

L’intera faccenda è piuttosto ironica se si considera la vera natura dello show televisivo. Anche l’ideatore dello spettacolo sta sviluppando un progetto satirico basato sul successo di Gioco del calamarola sua visione del capitalismo e la tendenza un po’ oscura e voyeuristica che mostra in tutti noi, ma sto divagando.