La serie di fantascienza spera di emulare il successo di Paradise PD

La serie comica per adulti Farzar tornerà per la stagione 2 o Netflix ha avuto abbastanza avventure animate di fantascienza?

Questa settimana è stato sicuramente un miscuglio per Netflix, dopo il flop della serie Resident Evil del 2022 e della piuttosto deludente serie di docu DB Cooper: Where Are You. Tuttavia, i fan ora possono passare da un’avventura ridicola all’altra (che almeno doveva essere oltraggiosa fin dall’inizio) con l’ultima serie animata per adulti dei giganti dello streaming, Farzar.

Con abbastanza umorismo da toilette spaziale per durare fino alla prossima stagione di Dead Space o Rick and Morty, questo spettacolo animato sta sicuramente dividendo i fan sui social media. Al 16 luglio, Farzar non è stato ancora pubblicamente rinnovato per la stagione 2, ma quali sono le possibilità che la serie di fantascienza torni per un’altra avventura spaziale su Netflix?

Farzar | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10379 Farzar | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/F1r6IDby3IE/hqdefault.jpg 1029090 1029090 centro 13872

Farzar: stato di rinnovo della stagione 2

Come notato in precedenza, né gli showrunner di Farzar né Netflix hanno confermato pubblicamente l’inizio della produzione della seconda stagione, ma con la serie resa disponibile solo pochi giorni fa, i fan non dovrebbero essere ancora troppo preoccupati per la mancanza di notizie.

La buona notizia è che il futuro di Farzar rimane estremamente luminoso dopo l’accordo pluriennale firmato tra Netflix e i creatori della serie Waco O’Guin e Roger Black. Nel gennaio 2021, tramite Deadline è stato riferito che il gigante dello streaming aveva stretto un “patto pluriennale” con il duo per altre stagioni di Paradise PD e nuovi contenuti futuri, a partire da Farzar.

“Non potremmo essere più felici che Netflix abbia finalmente ‘messo un anello su di esso. È una rete fantastica piena di persone simpatiche e un ottimo posto dove lavorare! Ora possiamo finalmente ottenere quei PT Cruiser color ciliegia abbinati su cui avevamo messo gli occhi. – Black e O’Guin, tramite Deadline.

Non è chiaro se questo significhi che O’Guin e Black abbiano la libertà di abbandonare Farzar dopo una sola stagione per una nuova IP. Tuttavia, se la serie si rivelerà abbastanza popolare tra i fan, è ragionevole presumere che la serie di fantascienza tornerà per almeno un’altra stagione in modo simile a Paradise PD (che attualmente lancerà la sua quarta e ultima stagione a dicembre ).

Abbinalo al finale in qualche modo aperto dell’episodio 10 della stagione 1, e rimane altamente probabile che la stagione 2 dipenda dalle valutazioni e dagli stream. Quindi, come è stata valutata la serie da fan e critici?

Come è stata valutata finora la stagione 1 di Farzar?

Farzar ha ricevuto recensioni contrastanti o generalmente positive da parte di fan e critici allo stesso modo; le risposte più favorevoli probabilmente provengono dai fan di titoli/stili di commedia simili come Paradise PD e Brickleberry.

La prima stagione è attualmente valutata a un deludente 5,9/10 su IMDB, ma questo punteggio è stato accumulato solo da 117 recensioni con la serie disponibile per lo streaming solo per pochi giorni su Netflix.

Decider consiglia ai fan di ‘Saltare’ lo spettacolo, sottolineando come Farzar “potrebbe essere un buon spettacolo, ma a meno che tu non sia un grande fan delle battute sui cazzi – e sappiamo che sei là fuori! — non troverai molto da ridere con questo spettacolo.

ReadySteadyCut ha assegnato a Farzar una valutazione di 4/5, affermando come “Con battute per colpire tutti i punti, consiglio vivamente questa serie se sei un fan delle animazioni, in particolare Paradise PD, Brickleberry, Futurama, Rick and Morty e Big Mouth”. LeisureByte ha anche assegnato alla serie un punteggio di 4/5, sostenendo come “questa serie caotica è qui per intrattenerti con l’umorismo che a volte ti farà schifo”.

“Il tema della fantascienza sembra solo come vestirsi da tavola, poiché tutto il resto rimane lo stesso. Tuttavia, il pubblico che ama questo tipo di contenuto lo adorerà in ogni caso. Netflix continua a dare il via libera a questi programmi per un motivo. Tuttavia, diventa chiaro che a un certo punto il treno si fermerà e i creatori dovranno trovare la prossima grande tendenza da seguire”. – Nelson Acosta, tramite FictionHorizon.

Nel complesso, mentre le recensioni della critica non sono certamente nulla di cui gridare, Farzar è il tipo di serie che ha guadagnato sia un certo tipo di slancio che longevità essendo una serie animata per adulti su Netflix. Di conseguenza, i numeri di streaming saranno il fattore chiave nel determinare il rinnovo, ma sembra probabile che Farzar otterrà almeno un’altra stagione.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, TEORIA: Evelyn Marcus muore in Resident Evil su Netflix?