La serie Devil in Ohio di Emily Deschanel in arrivo su Netflix a settembre

La prossima serie Netflix di Emily Deschanel Diavolo nell’Ohiotratto dall’omonimo libro di Daria Polatin, ha finalmente una data di uscita ed è molto prima di quanto ti aspetteresti!

La serie limitata sarà presentata in anteprima a settembre e Netflix ha anche condiviso alcune prime immagini. Non abbiamo ancora un trailer da condividere, ma immagino che ne avremo uno entro le prossime due settimane poiché lo spettacolo sarà qui prima che ce ne rendiamo conto.

oltre al Ossa attrice, la serie vedrà nel cast anche Sam Jaeger, Gerardo Celasco, Madeleine Arthur, Xaria Dotson, Alisha Newton e Naomi Tan. Deschanel interpreta una psichiatra del Midwest di nome Suzanne Mathis che deve proteggere una giovane adolescente dopo che è scappata da una setta.

Polatin sarà effettivamente la showrunner, il che è eccitante dal momento che possiamo presumere che fornirà un fedele adattamento del suo stesso libro. In precedenza ha lavorato a spettacoli come Tacchi, Jack Ryan di Tom Clancy, Condor e Rocca del castello.

Data di uscita di Devil in Ohio

Secondo TVLine, la serie debutterà venerdì 2 settembre. Sarà composta da otto episodi. In questo momento, è stata annunciata come una serie limitata, quindi non aspettarti che durerà per più stagioni, soprattutto perché è basata su un romanzo autonomo.

Ecco la sinossi ufficiale:

“Mentre la figlia di Suzanne, Jules, inizia a sospettare che ci sia dell’altro nella storia di Mae, una serie di incidenti – apparentemente causati dalla presenza di Mae – lasciano la famiglia nel caos. Presto la famiglia Mathis combatte per la sopravvivenza contro uno strano culto, mentre Suzanne e un detective della polizia locale cercano di svelare gli indizi del passato di Mae e degli avvenimenti sinistri nella città da cui è scappata.

Prime foto da Devil in Ohio

Netflix ha rilasciato alcune immagini dello show che ci danno una prima occhiata a Deschanel nei panni di Suzanne Mathis e vediamo anche Madeleine Arthur nei panni di Mae, l’adolescente che cerca di sfuggire a una setta pericolosa. Un’altra foto mostra quello che sembra essere un incontro di famiglia di qualche tipo.

Non vedi l’ora di guardare Diavolo nell’Ohio quando debutterà a settembre? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.