La serie della BBC “Inside Man” fissa la data di uscita di Netflix per ottobre 2022

La serie della BBC in quattro parti Dentro l’uomo ha fissato la sua data di uscita su Netflix al di fuori del Regno Unito. Sarà trasmesso in streaming per intero dal 31 ottobre 2022.

Steven Moffat è dietro la serie ed è meglio conosciuto per il suo lavoro Dottor chi e la coproduzione BBC/Netflix Dracula.

Intitolato da David Tennant (Dottor chiMarvel Jessica Jones) e Stanley Tucci (I giochi della fame), la serie parla di un prigioniero nel braccio della morte negli Stati Uniti, un vicario in una tranquilla cittadina inglese, un giornalista e un insegnante di matematica che si ritrovano tutti coinvolti in un mistero di omicidio.

Nel cast figurano anche Dolly Wells, Lydia West, Dylan Baker, Atkins Estimond, Lyndsey Marshal, Louis Oliver ed Eke Chukwu.

La serie è già andata in onda nel Regno Unito su BBC One. Gli episodi 1 e 2 sono andati in onda il 26 e 27 settembre, mentre gli ultimi due sono andati in onda il 3 e 4 ottobre.

È stato rilasciato con recensioni per lo più positive da parte dei media britannici, con il New Statesman che ha paragonato lo spettacolo a un “equivalente televisivo di una partita a scacchi”, aggiungendo: “Ogni mossa che un personaggio fa ha conseguenze, alcune previste e altre no. Richiede concentrazione totale. Allontanati anche solo per un momento e perderai letteralmente la trama.

Lo spettacolo è stato incluso nel programma di rilascio di ottobre 2022 per Netflix ma solo con un TBD. Ora possiamo confermare che lo spettacolo uscirà ad Halloween.

Questo è uno dei tanti programmi in cui Netflix ha collaborato con la BBC nel corso degli anni. Guardia del corpo, Tu non conosci Me, Giri/Hajie Il serpente sono alcuni dei più grandi esempi recenti.

Volere Dentro l’uomo essere su Netflix nel Regno Unito?

Dentro l’uomo non è programmato per raggiungere Netflix UK il 31 ottobre come per altre regioni, ma ciò non significa che alla fine non vedremo la serie.

Numerose coproduzioni della BBC alla fine si presentano su Netflix dopo la loro finestra di esclusività su BBC iPlayer. Questo può essere ovunque fino a e più di un anno. Ti terremo aggiornato tramite la nostra nuova sezione su Netflix UK quando ne sapremo di più.

La serie è una serie limitata o potremmo ottenere una stagione 2 di Dentro l’uomo?

Notoriamente, la maggior parte degli spettacoli britannici non durano a lungo. La serie si conclude bene dopo quattro episodi, ma secondo Moffat, dipende interamente dal pubblico se vedremo di più in futuro.

Ha detto a Radio Times:

“La storia si concluderà in quattro episodi. È fatto entro la fine. Per quanto riguarda se potresti mai produrre uno spin-off o fare qualsiasi tipo di sequel? Non lo so in questo momento. Non dipende davvero da me, e non dipende dalle emittenti – dipende davvero dal pubblico, vero? E se qualcuno lo vuole, devi sederti e pensare: ‘C’è qualcosa da fare?

Puoi leggere di più sullo sviluppo della coproduzione tramite la nostra anteprima per Dentro l’uomo, pubblicato a luglio.

Non vedi l’ora di guardare Dentro l’uomo su Netflix? Fateci sapere nei commenti.