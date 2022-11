La serie coreana “The Good Detective” fissa la data di uscita di Netflix della seconda stagione

Dopo il completamento della seconda stagione su JTBC in Corea del Sud, Netflix in tutte le regioni internazionali dovrebbe ora ricevere la seconda stagione della serie K-drama Il buon detective a metà novembre 2022.

Il thriller poliziesco televisivo è arrivato per la prima volta su Netflix nel novembre 2020 con tutti i sedici episodi dello spettacolo in arrivo il 1° novembre. Netflix nella maggior parte delle regioni trasmette lo spettacolo esclusivamente sebbene non sia etichettato come titolo originale Netflix.

Per coloro che devono ancora dare un’occhiata allo spettacolo, ecco cosa puoi aspettarti:

“Quando sorgono dubbi su una condanna per omicidio di cinque anni, un detective veterano collabora con un giovane hotshot per dare la caccia alle verità nascoste del caso”.

Tra il cast della serie c’è Son Hyun-joo (L’inseguitore), Seung-jo Jang (Bucaneve), Elliya Lee (Il ritorno di Hwang Geum-Bok), Seung-Hyeon Ji (Gli artisti della truffa), e Oh Jung-se (La chiamata).

A differenza di molte serie coreane che sono uniche, Il buon detective è uno dei pochi che è riuscito a ottenere un ordine per la seconda stagione.

Una seconda stagione della serie coreana è stata confermata all’inizio del 2021 e girata nel corso dell’anno. È quindi iniziata la messa in onda circa 2 anni dopo la prima stagione, il 30 luglio, e si è conclusa il 18 settembre 2022.

È andato in onda di nuovo su JTBC e per lo più ha mantenuto il pubblico dalla sua prima stagione.

Ora tocca a Netflix ricevere la stagione 2.

Possiamo confermare che le regioni come Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia sono tutte impostate ricevere la stagione 2 di Il buon detective il 18 novembre 2022.

Netflix in Corea del Sud sta già trasmettendo in streaming l’intera seconda stagione poiché ha aggiunto episodi settimanali dopo la loro messa in onda su JTBC.

Per ulteriori informazioni sui K-dramas in arrivo su Netflix a novembre 2022, consulta la nostra guida.

Se vuoi guardare oltre, abbiamo un’anteprima della formazione preliminare del K-drama del 2023. Infine, visita la nostra anteprima aggiornata di recente se vuoi vedere tutto in arrivo su Netflix a novembre 2022.

Non vedi l’ora di guardare Il buon detective stagione 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.