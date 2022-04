La serie comica canadese Workin’ Moms è stata rinnovata per la stagione 7

Mamme lavoratrici i fan hanno ricevuto il doppio delle buone notizie. Proprio ieri lo abbiamo scoperto Mamme lavoratrici la sesta stagione arriverà su Netflix il mese prossimo. E l’altra buona notizia: lo spettacolo è stato rinnovato per una settima stagione!

La commedia canadese è diventata un successo su Netflix da quando il servizio di streaming ha aggiunto la prima stagione. Lo spettacolo segue la dirigente PR Kate e la sua amica psichiatra di lunga data Anne. Incontrano altre due madri in un gruppo di mamme: la tecnologia IT Jenny e l’agente immobiliare Frankie. I quattro formano un’amicizia e intraprendiamo questo viaggio di lotte di maternità urbana, equilibrio tra bambini e carriere e crisi di identità per i personaggi. È sicuramente una serie riconoscibile!

Lo spettacolo è in gran parte tratto dalla protagonista dello spettacolo, Catherine Reitman, che ha anche co-creato Mamme lavoratrici. La sesta stagione arriverà su Netflix il 10 maggio 2022. Quindi ora che la commedia è stata rinnovata sulla società madre, CBC, quando possiamo aspettarci di vederla su Netflix?

Quando arriverà la stagione 7 di Workin’ Moms su Netflix?

La grande notizia è che sembra che la stagione 7 sia già in lavorazione. Secondo What’s on Netflix, la settima stagione è molto probabilmente nelle fasi di pre-produzione. Sulla base delle stagioni precedenti, abbiamo un’idea approssimativa di quando aspettarci l’ultima stagione.

Mamme lavoratrici la stagione 5 è andata in onda sulla CBC nel febbraio 2021 e si è conclusa nell’aprile dello stesso anno. Poi la stagione 6 è tornata a gennaio 2022 e il finale è andato in onda solo pochi giorni fa, il 12 aprile. Ciò significa che ci sono ottime possibilità che la stagione 7 di Workin’ Moms vada in onda sulla sua rete madre entro i primi due mesi del 2023.

Sulla base delle precedenti date di uscita, la serie è stata aggiunta a Netflix uno o due mesi dopo le date finali della CBC. Quindi, se la stagione 7 va in onda nell’aprile 2023 come i suoi predecessori, allora dovremmo ricevere la settima stagione su Netflix a maggio o giugno 2023.

Cosa ne pensi del rinnovo Mamme lavoratrici? Sei entusiasta dell’arrivo della sesta stagione su Netflix? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

