La serie comica Blockbuster di Netflix ha una data di uscita nel novembre 2022

A chi non piace una commedia basata sul lavoro? di Netflix blockbuster serie, protagonista Brooklyn nove-nove’s Melissa Fumero e Fresco dalla barcaRandall Park, arriverà su Netflix a novembre 2022!

Altri membri del cast che probabilmente riconoscerai includono Io non ho maiTyler Alvarez nel ruolo di Carlos Herrera, A tutti i ragazzi che ho amato primaMadeleine Arthur nel ruolo di Hannah Hadman, L’arancione è il nuovo neroOlga Merediz nel ruolo di Connie Serrano, Frena il tuo entusiasmoJB Smoove nel ruolo di Percy Scott, e Holly Hobbieè Kamaia Fairburn nel ruolo di Kayla Scott.

La sitcom a telecamera singola, che durerà una prima stagione di dieci episodi, sarà pubblicata sul gigante dello streaming giovedì 3 novembre 2022 alle 00:00 PT / 03:00 ET. Quindi assicurati di impostare le tue sveglie e preparati per essere presentato alla tua nuova abbuffata autunnale preferita.

La serie è stata creata da Vanessa Ramos con David Caspe e Jackie Clarke anche come sceneggiatori/produttori esecutivi.

Il logline ufficiale della serie, per TVLine, rivela che lo spettacolo “esplora ciò che serve – e, più specificamente, chi serve – perché una piccola impresa abbia successo contro ogni previsione”.

blockbuster segue Timmy Yoon (Randall Park), un “sognatore analogico che vive in un mondo 5G”, che dopo aver appreso che sta “gestendo l’ultimo negozio Blockbuster Video” in America, si propone di rimanere rilevante e lotta per mantenere le porte del DVD e il negozio di video apre ricordando alla comunità locale che “forniscono qualcosa che le grandi aziende non possono: la connessione umana”.

Questo nuovo spettacolo è perfetto per i fan di L’ufficio, Brooklyn nove-nove, Parchi e Divertimento, e Supermercato.

Esiste un trailer per la serie Blockbuster di Netflix?

Sfortunatamente, è ancora un po’ troppo presto per un trailer della prossima sitcom. Tuttavia, se vuoi dare un’occhiata più da vicino a ciò che accadrà, Netflix ha condiviso le prime immagini fisse dello spettacolo, che puoi controllare di seguito!