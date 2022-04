La serie antologica Roar con Nicole Kidman è su Netflix?

Le commedie drammatiche sono alcuni dei migliori spettacoli da guardare sul piccolo schermo e Ruggito è un’altra bella aggiunta al genere magnetico. Ma il ritratto perspicace, toccante e talvolta esilarante di cosa significa essere una donna oggi è un’opzione su Netflix?

La serie antologica Ruggito è stato creato da Liz Flahive e Carly Mensch, le stesse persone di talento responsabili della serie Netflix di successo INCANDESCENZA. L’impresa di otto episodi si basa su una raccolta di racconti del 2018 con lo stesso nome scritta da Cecelia Ahern. Ogni iterazione di Ruggito parla di esperienze che le donne hanno che sono tutte considerate favole femministe oscuramente comiche.

Il cast stellato di questo titolo eccezionale include Issa Rae, Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Weaver, Alison Brie, Betty Gilpin, Fivel Stewart, Meera Syal, Jake Johnson e Hugh Dancy. I principali attori della serie hanno ricevuto elogi per i rispettivi ruoli nello spettacolo, così come la compositrice Isobel Waller-Bridge e, in generale, Ruggito ha ricevuto un punteggio solido su Rotten Tomatoes.

Ci sono molti motivi per controllare Ruggitoe non sorprende che gli abbonati vogliano sapere se è su Netflix. Per scoprirlo, continua a leggere!

Roar è disponibile su Netflix?

Netflix ha molte scelte eccellenti per gli abbonati per lo streaming e mostra piccoli segni di rallentamento quando si tratta di aggiungere costantemente contenuti avvincenti ai suoi ranghi. Ma sfortunatamente non tutto è sulla piattaforma, e questo dovrebbe essere noto Ruggito non è disponibile su Netflix.

Lo streamer ha alcune altre scelte eccellenti che gli utenti apprezzeranno sicuramente dall’inizio alla fine. Alcuni eccellenti titoli di commedia drammatica disponibili ora su Netflix includono Morto per me, F è per la famiglia, Maestri di Nessuno e Il politicosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Roar

Lo spettacolo è disponibile esclusivamente su Apple TV+. A differenza di altre serie Apple come Separazione o Servo che rilascia ogni iterazione su base settimanale, tutti gli otto episodi sono stati resi disponibili quando è stato rilasciato il 15 aprile 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: