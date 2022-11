La serie antologica di fantascienza Circuit Breakers è su Netflix?

Questo venerdì, una nuova serie antologica di fantascienza uscirà a livello globale. Interruttori conterrà sette episodi, ognuno costituito da una storia unica e stimolante. A differenza della maggior parte degli spettacoli antologici pubblicati negli ultimi anni, come Gabinetto delle Curiosità e Storie dell’orrore americanequesta serie si rivolge a un pubblico più giovane e presenta attori bambini.

Creato da Melody Fox, questo spettacolo antologico di mezz’ora segue gli studenti delle scuole medie mentre vivono storie universali che affrontano le molte sfide che i bambini devono affrontare crescendo. Ogni episodio ha un “colpo di scena fantascientifico” che porrà una domanda al pubblico: come reagiresti se ti trovassi in una situazione simile a quella dei personaggi?

Il cast include Callan Farris, Nathaniel Buescher, Veda Cienfuegos, Cole Keriazakos, Maz Jobrani, Cale Ferrin, Quincy Kirkwood, Arielle Halili, Gavin MacIver-Wright, Khiyla Aynne, Maya McNairn e altri.

Sulla base della descrizione della trama e del trailer, questo spettacolo sembra il modo perfetto per intrattenere i tuoi bambini per un po’!

Gli interruttori di circuito sono su Netflix?

No, Interruttori non è in streaming su Netflix perché è una serie Apple Original.

Per coloro che vogliono guardare qualcosa di simile a Interruttori su Netflix, suggerisco di provare Brividi. Brividi è una serie antologica oscura rivolta ai bambini. La serie segue una figura misteriosa conosciuta come “The Curious” che raccoglie racconti di magia ultraterrena, tecnologia contorta e altro ancora.

Dove guardare Interruttori automatici

Lo spettacolo di fantascienza sarà presentato in anteprima su Apple TV+ venerdì 11 novembre. Non è chiaro se l’intera serie uscirà immediatamente o se Apple rilascerà episodi su base settimanale. Avrai bisogno di un abbonamento Apple TV+ per guardare. Se non ne hai ancora uno, puoi iscriverti ad Apple TV proprio qui.

Guarda il trailer ufficiale della serie qui sotto:

starai a guardare? Interruttori questo fine settimana? Perché o perché no? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.