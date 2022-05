La serie animata “Wings of Fire” è stata cancellata da Netflix

Netflix stava sviluppando una nuova serie di eventi chiamata Ali di fuoco, che è un adattamento dell’omonima serie di romanzi fantasy dell’autore Tui T. Sutherland. Tuttavia, dopo un anno di sviluppo, nel maggio 2022 è stato annunciato che il progetto era stato demolito. Ecco cosa sapevamo del progetto e cosa sappiamo del suo stato in futuro.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta da Tui T. Sutherland tramite Netflix nell’aprile 2021.

Gli showrunner di Ali di fuoco erano candidati agli Emmy Dan Milano (Pollo robot, Greg il coniglietto, Warren la scimmia), Christa Starr (Warren la scimmia) e Giustino Ridge (Star Wars: Le guerre dei cloni, Star Wars Rebels). David S. Cheng (Megamind, Avatar, Come addestrare il tuo drago) è stato anche il direttore tecnico della serie.

Regista Ava Du Vernay doveva produrre con la sua società di produzione ARRAY. Autore Tui T. Sutherland faceva anche parte del team creativo come produttore esecutivo. Ha commentato lo sviluppo della serie quando è stata annunciata nell’aprile 2021:

“Ci sarà mai un programma televisivo?” è stata la domanda numero 1 che ho ricevuto agli eventi quasi dall’inizio, e la risposta è finalmente sì! Non solo “sì”, ma “sì, E non posso credere alla straordinaria squadra che renderà tutto questo così eccezionale”. Sono così immensamente elettrizzato e grato che Ava DuVernay sia la nostra regina dei draghi (sono abbastanza sicuro che sia il titolo ufficiale). Ava è una persona che salva il mondo ogni giorno senza aspettare che nessuna profezia le dica cosa fare. Spero che alcuni dei miei draghi crescano per essere proprio come lei! E ho capito dal momento in cui ho incontrato i nostri showrunner, Dan Milano e Christa Starr, che sono spiriti affini divertenti, gentili e super nerd che capiscono al 100% cosa sto cercando di fare con i libri.

Come affermato, il progetto è stato sospeso (demolito) a maggio 2022 secondo un rapporto di Variety.

Il loro rapporto afferma:

“Le fonti di Netflix sottolineano che le decisioni di non andare avanti con questi progetti sono state creative piuttosto che legate ai costi, il che significa che sarebbero avvenute indipendentemente dalla crescita più lenta dei ricavi dell’azienda. Gli addetti ai lavori notano anche che l’animazione ha un periodo di gestazione più lungo rispetto al live-action. Data la sequenza temporale relativamente lunga, è meno insolito che i film o i programmi televisivi tornino in fase di sviluppo o si separino completamente a causa di decisioni creative”.

Ecco tutto ciò che sapevamo su Netflix Ali di fuoco prima della demolizione:

Qual era la trama Ali di fuoco?

di Netflix Ali di fuoco è un adattamento di una serie di eventi animati della serie di libri più venduti del New York Times e USA Today dell’autore Tui T. Sutherland.

Un’aspra guerra infuria da generazioni tra le tribù dei draghi che abitano l’epico mondo di Pyrrhia. Secondo la profezia, cinque giovani draghi sorgeranno per porre fine allo spargimento di sangue e riportare la pace nella terra. Cresciuti e addestrati in segreto dal momento in cui sono nati, i Dragonets del destino – Clay, Tsunami, Glory, Starflight e Sunny – intraprendono una ricerca in evoluzione che li porterà faccia a faccia con il loro vero io e la portata schiacciante di questo guerra selvaggia che sono destinati a porre fine.

Cosa c’è dietro lo studio di animazione Ali di fuoco?

Lo studio incaricato di portare il mondo di Ali di fuoco la vita per Netflix sarebbe stata la Warner Bros. Animation. La loro collaborazione con Netflix include già Uova verdi e prosciutto così come l’imminente Isola del Teschio anime su King Kong.

Ecco il trailer del primo:

Tra i nomi che abbiamo trovato coinvolti nella serie ci sono Violaine Briat che funge da regista di episodi, Lila Martinez che funge da artista dello storyboard nel progetto e Jean-Denis Haas come supervisore dell’animazione.

Lila Martinez è una Storyboard Artist nel progetto e fornisce alcune informazioni sul processo di produzione e sullo stile di animazione dietro lo spettacolo:

“Una pipeline di storyboard ibrida 2D e 3D viene utilizzata mescolando disegni tradizionali e previsualizzazione nel software Blender. Beatboard emotivi incorporati, messa in scena dinamica in stile live-action, personaggi cinematografici e coreografia telecamera/obiettivo, composizione cinematografica e forti capacità di disegno per l’anatomia del drago.

Audrey Diehl sta supervisionando la lista della serie Warner Brothers Animation che include Ali di fuoco.

Da parte di Netflix, Jess Choi è un dirigente di produzione del progetto.

Quanti episodi sono stati Ali di fuoco sta per essere?

di Netflix Ali di fuoco Secondo quanto riferito, sarà composto da 10 episodi. La loro lunghezza esatta non è ancora confermata, ma abbiamo visto prove che indicano che dureranno circa 40-60 minuti.

Questo è tutto ciò che sappiamo Ali di fuoco per adesso. Vorresti che Netflix pubblicasse ancora il progetto? Fateci sapere nei commenti.