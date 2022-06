La serie animata “Dragon Age: Absolution” arriverà su Netflix a dicembre 2022

In collaborazione con BioWare, Netflix sta lavorando a serie anime basate sul mondo del popolare franchise di videogiochi, era del Drago. La serie di sei episodi, intitolata Dragon Age: Assoluzione arriverà su Netflix a dicembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora Dragon Age: Assoluzione su Netflix.

Finora, ci sono stati solo tre videogiochi nella serie principale di Dragon Age, tuttavia, continua a dimostrarsi uno dei franchise di videogiochi più popolari e amati nella gameografia di BioWare.

Al di fuori della serie principale, l’universo di era del Drago è stato ampliato attraverso vari giochi spin-off, romanzi, fumetti e persino un gioco di ruolo da tavolo. Dragon Age: Assoluzione è la terza serie animata del franchise, in arrivo dopo Warden’s Fall del 2010 e Redemption del 2011, ma Absolution sarà la più grande serie animata di Dragon Age fino ad oggi.

A produrre la serie è Reddog Culture House, uno studio sudcoreano. Scrivere la storia per Dragon Age: Assoluzione è Mairghread Scott, che in precedenza ha lavorato al cartone animato dei Guardiani della Galassia.

Quando è Dragon Age: Assoluzione in arrivo su Netflix?

Netflix non ha fornito una data di uscita esatta, tuttavia possiamo confermare che la serie uscirà a dicembre 2022.

Qual è la trama Dragon Age: Assoluzione?

Al momento in cui scrivo si sa molto poco sulla trama di Dragon Age: Absolution, tuttavia sappiamo dove si svolgerà la storia.

Per la prima volta nella storia di Dragon Age, il Tevinter Imperium apparirà sullo schermo. Nei videogiochi, il Tevinter Imperium è stato menzionato solo per nome, quindi per molti fan di Dragon Age, un primo sguardo all’antico impero umano sarà un must.

Dopo aver appreso di più sulla trama di Dragon Age: Assoluzionesaremo sicuri di aggiornare la sinossi con tutte le informazioni rilevanti.

viaggio verso il Tevinter in DRAGON AGE: ABSOLUTION, in arrivo su Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/bCGjLxm69D — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 10 giugno 2022

Di chi sono i membri del cast Dragon Age: Assoluzione?

Il cast deve ancora essere rivelato, ma prevediamo di saperne di più molto presto.

Qual è il conteggio degli episodi Dragon Age: Assoluzione?

È stato confermato che la serie arriverà con sei episodi. Runtime e nomi degli episodi devono ancora essere rivelati.

Sei entusiasta per il rilascio di Dragon Age: Assoluzione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!