La serie animata di Netflix ‘Oddballs’: in arrivo su Netflix nell’ottobre 2022

In arrivo su Netflix nell’ottobre 2022 è la nuovissima serie di commedie animate di Netflix, Stranezze. Creato da James Rallinson di TheOdd1sOut, lo YouTuber produrrà e reciterà nella serie nei panni di se stesso! Ecco tutto quello che sappiamo finora Stranezze stagione 1 su Netflix.

Stranezze è una serie animata Netflix Original in uscita creata da James Rallinson ed Ethan Banville. L’arte dietro l’animazione è ispirata al canale YouTube estremamente popolare di Rallinson TheOdd1sOut, che al momento in cui scriviamo ha oltre 18 milioni di abbonati.

Rallison e Banville sono entrambi produttori esecutivi della serie insieme a Carl Faruolo e Michael Zoumas. Netflix Animation, in collaborazione con Atomic Cartoons, sono le società di produzione dietro Stranezze.

Quando è il Stranezze Data di uscita di Netflix?

Netflix lo ha confermato Stranezze atterrerà su Netflix in tutto il mondo 7 ottobre 2022.

Ci sono anche alcune prime immagini che accompagnano il trailer di rilascio.

Qual è la trama Stranezze?

La sinossi di Stranezze è stato fornito da Netflix:

Oddballs segue James, un ragazzo a forma di bolla, le cui osservazioni sulla vita alimentano le sue invettive comiche contro i fastidi quotidiani e le eleva a livelli ridicolmente assurdi. Insieme ai suoi migliori amici Max (un coccodrillo parlante) ed Echo (una ragazza che afferma di venire dal futuro), i ridicoli schemi di James per mettere in discussione le norme spesso sfociano in un disastro

Di chi sono i membri del cast Stranezze?

James Rallison, creatore, produttore e star di YouTube interpreterà il ruolo di se stesso Stranezze.

Julian Gant ha il ruolo di Max. Gant ha recentemente ricevuto la sua grande occasione grazie al ruolo di Carter nella serie FOX Chiamami Kat. Ha anche recitato in due precedenti Netflix Originals, Incontri scherzosie in un episodio di Fuller House.

Kimberly Brooks è una doppiatrice estremamente talentuosa che ha prestato la sua voce a molti ruoli animati in serie, film e videogiochi dagli anni ’90. Nei videogiochi DC è la voce di Batgirl alias Barbara Gordon, nella serie Netflix Original Voltron: Legendary Defender è stata la voce di Alura e non solo! In Oddballs, Brooks è la voce di Echo.

Di seguito il cast completo di Stranezze:

James Rallison nei panni di se stesso

Julian Grant nel ruolo di Max

Kimberly Brooks nel ruolo di Eco

Gary Anthony Williams nel ruolo del signor McFly

Carlo Faruolo nel ruolo di Stuart

starai a guardare? Stranezze su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!