La seconda stagione di Young Royals è stata presa in giro con una “minaccia alla monarchia” – Controlla la data di uscita, il cast, la sinossi e gli aggiornamenti del trailer

Netflix ha questa famigerata abitudine di far uscire piccoli accenni sui loro nuovi drammi fino a quando non li abbandonano per intero. Ha fatto di nuovo lo stesso con la sua importazione svedese, Young Royals stagione 2. Il primo look della seconda stagione più attesa di questo teen drama è ora disponibile! E noi siamo qui per servirti lo stesso.

Per chi non lo sapesse, questa sincera telenovela gayboy ruota attorno all’immaginario principe Guglielmo di Svezia. I suoi genitori lo mandarono in un collegio reale ma restrittivo dopo averlo visto comportarsi in modo inappropriato come un principe. Mentre cerca di adattarsi alla vita nella sua nuova prestigiosa scuola, le cose cambiano. La decisione di seguire il suo cuore diventa più impegnativa del previsto. Ora, se sei entusiasta di saperne di più sulla prossima stagione, tutto ciò che devi fare è continuare a leggere.

Young Royals stagione 2: sinossi e prime immagini

A quanto pare, il nostro simpatico principe ha sviluppato un interesse amoroso per lo studente di borsa di studio e star del coro, Simon Erikson. Sebbene siano incredibilmente carini insieme, un incidente inaspettato verso la fine della prima stagione potrebbe causare il suo ritorno a casa, lasciando Hillerska.

Tuttavia, Netflix ha recentemente rilasciato le prime immagini della seconda stagione, con la maggior parte di esse incentrate principalmente sul principe. Il tweet suggerisce anche questo rimarrà a scuola per un po’, ma potrebbe dover affrontare sfide più difficili. Bene, essere un reale ha i suoi svantaggi. Nelle immagini, possiamo vedere chiaramente che i piccioncini trascorreranno più tempo insieme.

Amicizia, segreti, vendetta e una minaccia per la monarchia. Ecco il tuo primo sguardo alla stagione 2 di Young Royals! pic.twitter.com/yOJ3oVyG4A — Netflix (@netflix) 30 giugno 2022

Quindi, possiamo tranquillamente affermare che i creatori della serie daranno più importanza alle loro relazioni in erba rispetto alla tensione politica. Tuttavia, non dobbiamo ignorare del tutto che il principe Wilhelm potrebbe dover lasciare il posto, alla fine.

Solo l’arrivo della seconda stagione cancellerà le nostre paure. Fino ad allora vediamo con chi stanno tornando tutti e quando stanno tornando Young Royals stagione 2.

Chi tornerà nella seconda stagione di questo teen drama e quando?

Creato da Lisa Ambjorn, Lars Beckung e Camilla Holter; questo spettacolo è un’entusiasmante miscela di conflitto, dovere e giovane amore o forse angoscia. È davvero accattivante e ha un ottimo set di attori. Il cast comprende Edvin Ryding, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla e Omar Rudberg. E i registi sicuramente sanno quando riversarsi nella bolla del dramma. Tutto sommato, i fan di drammi come Fermacuori sono pronti per una sorpresa.

La prima stagione di Giovani reali è stato presentato in anteprima a luglio 2021 su Netflix. E sebbene non ci sia una data di uscita ufficiale, la seconda stagione dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell’anno. Secondo i rapporti, hanno terminato la sua produzione nel maggio 2022.

Trailer della seconda stagione di Young Royals

Sfortunatamente, il trailer di Giovani reali la stagione 2 non è ancora uscita. Ma ci aspettiamo di ottenerlo presto. Fino ad allora, possiamo fornirti questo articolo su come il cast ha preso in giro la prossima stagione quando hanno iniziato le riprese. Ecco anche il trailer della prima stagione.

Hai guardato Giovani reali su Netflix? In caso contrario, puoi sempre trasmetterlo in streaming qui. Facci sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi di questo sudato dramma adolescenziale.

