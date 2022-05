La seconda stagione di Winx Saga non arriverà su Netflix a maggio 2022

Fate: The Winx Saga stagione 2 non arriverà su Netflix a maggio 2022! L’adattamento dal vivo del popolare spettacolo animato della scuola di fate, Il Winx Clubin seguito al risveglio dei suoi doni fatati, Bloom e la sua banda di amiche magiche, purtroppo non torneranno in nessun momento del mese di maggio, nonostante stiamo già aspettando da più di un anno la sua seconda puntata!

L’affascinante serie fantasy è stata rinnovata per una seconda stagione, ufficialmente da Netflix, poco dopo la sua prima uscita, il 18 febbraio 2021, ma purtroppo sembra che la magia richieda tempo e l’attesa per Fate: The Winx Saga stagione 2 continua ancora.

Detto questo, molti sono curiosi di sapere quanto durerà l’attesa prima di ritrovarci a tornare ad Alfea, con le riprese della seconda stagione già terminate, qual è il ritardo?

Scopri l’ultimo aggiornamento della data di uscita per la seconda puntata della serie fantasy di Netflix di seguito!

C’è una data di uscita della seconda stagione di Fate: The Winx Saga?

Ufficialmente, Netflix non ha annunciato una data di uscita quando si tratta della seconda puntata di Destino: la saga delle Winx. Anche se molti si aspettano che la stagione 2 venga rilasciata ad un certo punto nel 2022, se siamo onesti con noi stessi, con l’ultimo aggiornamento ufficiale in arrivo a luglio del 2021, non fa ben sperare per un rilascio a breve.

La prima stagione è stata rilasciata a gennaio 2021, dopo che le riprese si sono concluse a dicembre 2019. Ci è voluto un anno intero in post-produzione per la serie, prima che fosse pronta per essere rilasciata su Netflix. Ciò non sorprende considerando quanti effetti speciali il team di produzione deve aggiungere in post per far sembrare le cose realistiche nella serie basata sulla magia.

Quindi, se la seconda stagione richiede altrettanto tempo in post-produzione, c’è una minima possibilità che vedremo Fate: The Winx Saga stagione 2 nel 2022. Naturalmente, dato che le riprese della seconda stagione si sono concluse a novembre 2021, secondo IMDb, c’è una minima possibilità che la serie possa tornare alla fine di novembre o dicembre 2022 al più presto, ma è più probabile che vedremo la stagione 2 all’inizio del 2023.

Resta sintonizzato per saperne di più Fate: The Winx Saga stagione 2 aggiornamenti!