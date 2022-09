La seconda stagione di Winx Saga in arrivo su Netflix?

Fate The Winx Club Saga Stagione 2. (da sinistra a destra) Precious Mustapha come Aisha, Abigail Cowen come Bloom, Elisha Applebaum come Musa, Eliot Salt come Terra in Fate The Winx Club Saga Stagione 2. Cr. Steffan Hill/Netflix © 2022.

L’attesa per Destino: La saga delle Winx la stagione 2 è quasi finita. A che ora saranno disponibili gli episodi per il binge-watch su Netflix?

Siamo stati pazienti nell’attesa Destino: La saga delle Winx stagione 2, e finalmente veniamo premiati per il buon comportamento. Netflix porterà l’intera seconda stagione alla fine di questa settimana. Mancano solo pochi giorni per vedere cosa accadrà per Bloom e le sue coinquiline.

La cosa migliore è che Netflix si attiene alla tradizionale versione del binge-watch. Mentre altri streamer testano una versione settimanale, possiamo vedere tutti e sette gli episodi della stagione contemporaneamente. Speriamo solo di non essere lasciati su un grande cliffhanger. È sempre il peggio quando non conosciamo il destino di una serie.

Fate: The Winx Saga stagione 2 ora di rilascio su Netflix

Allora, a che ora puoi iniziare a guardare tutti gli episodi? Netflix rilascia tutto alle 3:00 ET. Ciò significa mezzanotte per coloro che si trovano sulla costa occidentale di venerdì 16 settembre. Non è possibile che lo avremo prima, a differenza di Prime Video, che tende a pubblicare il suo contenuto il giorno prima grazie all’ora di mezzanotte del Regno Unito tempo di rilascio.

Destino: La saga delle Winx la stagione 2 riprenderà con le conseguenze della prima stagione. La scuola è tornata in sessione con Rosalind ora come direttrice. Ha un’autorità militante, il che significa uno stile di insegnamento completamente nuovo, e non sarà divertente per tutti.

Cosa succede quando le fate iniziano a scomparire, però? Spetterà a Bloom e ai suoi coinquilini capire cosa sta succedendo loro. Riusciranno a sconfiggere una nuova minaccia prima che distrugga l’intero Altromondo? Quanto dovranno tenere da Rosalind, e lei è in qualche modo coinvolta?

Destino: La saga delle Winx la stagione 2 è su Netflix venerdì 16 settembre.