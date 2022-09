La seconda stagione di Winx Saga ha ricordato la magia dell’amicizia

Spoiler prima di Destino: la saga delle Winx stagione 2

Voglio aprire questa recensione elogiando dove è dovuto. Destino: la saga delle Winx la seconda stagione è un brillante esempio di una stanza degli scrittori che prende le critiche della loro matricola e le usa per espandere la loro narrazione. Quando vi dico che questa seconda stagione supera di anni luce la prima stagione, lo dico con immensa gioia nel mio cuore.

Innanzitutto, il modo in cui l’amicizia è una linea passante e un elemento di supporto nella narrativa della seconda stagione è bello da vedere sullo schermo. La scorsa stagione, gran parte della storia era incentrata su Bloom, sulla sua ricerca di risposte e sul suo lento acclimatamento al nuovo mondo in cui era stata lasciata cadere dopo aver dato fuoco alla stanza dei suoi genitori e aver ferito gravemente sua madre.

Terra, Musa, Stella e soprattutto Aisha erano più simili a satelliti che si muovevano intorno a Bloom ed esistevano in trame incentrate principalmente sul romanticismo o funzionavano come supporto o ostacolo per Bloom. Non erano un quintetto di amici nonostante lo spettacolo ci dicesse che lo erano. La seconda stagione presenta una storia diversa.

Bloom non è sola a farsi strada attraverso gli episodi. Anche se c’è molta enfasi sull’immenso potere che esercita con la Fiamma del Drago e su come questo la spinge a intraprendere missioni su se stessa, c’è un’incredibile quantità di lavoro di squadra visto in questa seconda stagione.

Le ragazze giocano con i loro punti di forza, elaborano strategie insieme, si lamentano amorevolmente dei piani l’una dell’altra e sono franche quando una di loro oltrepassa i propri limiti. Questo è evidente appena fuori dal cancello. La stagione prende il via alla sua premiere quando il nostro quintetto organizza una missione di salvataggio per Silva e ritroviamo i loro poteri in una sequenza sbalorditiva.

Fate: The Winx Saga stagione 2 va oltre l’estetica e costruisce la sua tradizione

Nella mia recensione della prima stagione, l’ho notato Destino: la saga delle Winx necessario per ritrovare la sua identità. Per me, lo spettacolo è venuto fuori come un generico dramma soprannaturale con una narrazione disordinata e un potenziale sprecato. Gran parte di questo aveva a che fare con la sua debole costruzione del mondo.

Sì, le Winx sono una proprietà nota e il cartone animato è amato, ma l’adattamento live-action non poteva permettersi di riposare sugli allori del suo materiale originale. Dopotutto, Netflix lo ha trasformato in una fantasia per adolescenti cupa e invecchiata, quindi il suo pubblico principale era probabilmente composto da abbonati che non conoscevano la tradizione del cartone animato o non se ne preoccupavano. In quanto tale nuova tradizione dovrebbe essere stabilita.

Mentre la prima stagione dello show ci ha fatto conoscere fate, Alfea, Blood Witches, Specialists, Burned Ones, Solaria e l’Altro Mondo, gran parte di essa sembrava vuota come parole gettate su una pagina senza pensarci troppo. Non è così che si presenta la stagione 2.

Le fate non sono più esseri magici anonimi che potrebbero essere confusi con le streghe. La loro magia, che viene mostrata durante tutta la stagione in modo sia banale che spettacolare (come dovrebbe essere), è innata, naturale e legata al loro mondo unico.

C’è una particolare attenzione alla guida, alla connessione e alla famiglia che parla di quanto sia vitale avere una comunità per lo sviluppo di una persona. La stagione 2 è aiutata dalla leggerezza che è spruzzata tra la gravità che è la guerra che si sta preparando sullo sfondo tra le fate e le streghe del sangue.

Bloom e il resto delle ragazze hanno a che fare con molto. Rosalind, che è essenzialmente l’antitesi della defunta direttrice Dowling, sta tramando, manipolando ed esercitando la sua volontà in un modo che è dannoso per coloro che la circondano. Ma la stagione lascia ancora spazio per esplorare cosa sta succedendo a questi personaggi al di fuori della preparazione al peggio.

Aisha acquisisce un interesse amoroso per Grey, uno specialista con cui inizialmente ha una relazione spinosa fino a quando non si ammorbidisce e si fa strada a tentoni attraverso una storia d’amore con le sue amiche come sue ali. Musa sta lottando con la realtà di essere una fata della mente durante un periodo di forte stress e tensione a scuola.

Terra sta tornando in se stessa e sta abbracciando pienamente il fatto che è gay (sì, anche lei ha un interesse amoroso). È anche alle prese con problemi familiari a causa della pressione che suo padre e suo fratello subiscono con Rosalind. Inoltre, è arrivata sua cugina Flora e per quanto si amino, si scontrano come pazzi quando si tratta di situazioni di vita o di morte e chi dovrebbe essere nella loro cerchia sociale.

L’aggiunta di Flora a Destino: la saga delle Winx è senza soluzione di continuità. È una forza calmante, ma porta anche il cuore sulla manica, il che può portare a scelte sconsiderate che devono essere ripulite in seguito. Tuttavia, proprio come le altre ragazze, è coraggiosa e schietta nella sua convinzione di proteggere le persone che ama.

Quanto a Stella, trascorre la stagione a trovare la sua strada. Quando sua madre, la regina, limita la sua capacità di andare e venire dalla scuola, Stella deve affrontare i fatti della sua situazione. È una principessa che non è rispettata ed è l’erede di un trono attualmente occupato da una donna scivolosa come un’anguilla. È un viaggio di testa e quello che la vede formare un legame inaspettato con Beatrix.

E, nel bel mezzo di questo, Bloom sta affrontando il suo senso di colpa per aver liberato Rosalind. Sta cercando di aiutare Sky a venire a patti con Silva che gli ha mentito su suo padre. Sta anche lavorando per controllare i suoi poteri e lasciare che i suoi amici la aiutino anche quando il suo istinto è quello di agire da sola.

Onestamente, la stagione 2 ha molto da dire sui sistemi di supporto e su ciò di cui ogni persona ha bisogno per sopravvivere e prosperare. Ma, e non lo sottolineerò mai abbastanza, è anche piuttosto interessante. Le sequenze di combattimento sono coinvolgenti. Vediamo più di Alfea, inclusa la città che gli studenti frequentano durante il loro tempo libero. La storia è coerente e avvincente, la posta in gioco è evidente fin dall’inizio e la seconda stagione risponde a più domande di quante ne lasci il pubblico alla fine.

Noterò che un paio di colpi di scena non vanno a buon fine ma, per la maggior parte, questa seconda stagione è solida. Entro il finale, implorerai di più di questa storia. La scorsa stagione, avevo scritto completamente Destino: la saga delle Winx via entro la fine. Ma in questa stagione, posso davvero dire che non solo lo spettacolo è migliorato, ma ha anche eccelso.

Se Netflix non rinnova la serie per una terza stagione, lascerà andare una gemma che ha dimostrato che il meglio deve ancora venire. Possono salire solo da qui. Mi aspetto che una stagione ancora più grande e migliore sia nel nostro futuro.