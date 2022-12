La seconda stagione di “The Midnight Club” è stata cancellata su Netflix; Ecco perché

Il club di mezzanotte, l’ultima serie horror Netflix Original di Mike Flanagan è stata la prima che avrebbe potuto ottenere una stagione 2 come parte del suo accordo. Tuttavia, è stato confermato che Netflix ha deciso di non rinnovare lo spettacolo per una seconda stagione.

Il club di mezzanotte è una serie horror per adolescenti Netflix Original creata da Mike Flanagan e l’adattamento del romanzo dello stesso di Christopher Pike. La serie è la quarta serie Netflix Original di Mike Flanagan e il suo sesto progetto per Netflix in generale.

Negli ultimi anni, Mike Flanagan è stato uno dei migliori creatori di contenuti di Netflix, a partire da e ogni anno, gli abbonati attendono con impazienza la sua ultima impresa nel genere horror.

Un gruppo di adolescenti malati terminali risiede a Rotterdam Home e insieme creano il Midnight Club. Si incontrano in segreto a mezzanotte per raccontare storie dell’orrore. Insieme il gruppo stringe un patto secondo cui chiunque morirà per primo si sforzerà di contattare il resto dei membri del Midnight Club dall’oltretomba.

Il club di mezzanotte stato di rinnovo Netflix stagione 2

Lo spettacolo è stato rinnovato o cancellato?

Stato del rinnovo ufficiale di Netflix: Annullato

Dei quattro spettacoli di Mike Flanagan realizzati per Netflix, questo è il primo che ci aspettiamo di vedere una seconda stagione, che il creatore ha già confermato che stavano cercando di fare per diverse stagioni.

Quasi due mesi dopo il suo rilascio iniziale, The Wrap ha confermato che Netflix non aveva rinnovato la serie citando scarse prestazioni (ne parleremo tra un secondo).

Reagendo alla notizia il giorno dopo, Mike Flanagan ha postato:

“Sono molto deluso dal fatto che Netflix abbia deciso di non portare avanti una seconda stagione di THE MIDNIGHT CLUB. La mia più grande delusione è che abbiamo lasciato aperti così tanti fili della storia, trattenendoli per l’ipotetica seconda stagione, che è sempre una scommessa.

Mike Flanagan ha anche risposto a cosa sarebbe successo in una seconda stagione in un blog Tumblr. Concludendo il blog, Flanagan ha detto:

“È un peccato che non ce la faremo, ma sarebbe un peccato ancora più grande se voi ragazzi doveste semplicemente convivere con le domande senza risposta e il finale mozzafiato. Ho adorato realizzare questo spettacolo e sono così orgoglioso del cast e della troupe. In particolare il nostro cast, che ogni giorno attaccava questa storia con incredibile spirito e coraggio. Ma per ora, spegneremo il fuoco e lasceremo la biblioteca buia e silenziosa. A quelli prima, e a quelli dopo. A noi adesso, e a quelli oltre. Visto o non visto, qui ma non qui. Sarò sempre grato di aver fatto parte di questo Club”.

È arrivato lo stesso giorno in cui Mike Flanagan e Trevor Macy (che aveva lavorato con Netflix in base a un accordo generale) erano passati a Prime Video (tramite Amazon Studios), andando avanti con il loro ultimo progetto per Netflix La caduta della casa degli Usher.

La caduta della casa degli Usher è ora in post-produzione e dovrebbe essere rilasciato su Netflix nel 2023 e concluderà l’uscita di Flanagan nel cosiddetto Flanaverse su Netflix.

Come ha fatto bene Il club di mezzanotte esibirsi su Netflix?

Un rinnovamento quasi certamente si ridurrà alle prestazioni sullo streamer, quindi esaminiamolo ora.

Lo spettacolo ha avuto uno dei primi fine settimana più deboli su Netflix che abbiamo notato da un po’ di tempo. Nei dati ufficiali di Netflix, ha segnato solo 18,79 milioni di ore guardate a livello globale.

Se lo confrontiamo con altri drammi nel 2022, ecco come si accumula:

L’avvocato Lincoln – Primi tre giorni: 45.09M

– Primi tre giorni: 45.09M L’Uomo Sabbia – Primi tre giorni: 69,48M

– Primi tre giorni: 69,48M Traccia partner – Primi tre giorni: 16,66M

La sua performance nel suo primo fine settimana è stata così negativa nel nostro rapporto sulla top 10 per la settimana terminata il 9 ottobre, l’abbiamo definita un flop, citando che aveva un CVE (Complete Viewings Equivalent) inferiore a Club delle immersioni, Traccia partner, Archivio 81 ma ha battuto Sapore di ciliegia nuovo di zecca e Bebop cowboy.

Lo spettacolo è apparso per tre settimane nella top 10 di Netflix prima di abbandonare del tutto. Tra il 2 e il 23 ottobre 2022, lo spettacolo ha registrato 90,31 milioni di ore visualizzate su Netflix.

Criticamente, tuttavia, abbiamo visto The Midnight Mass affrontare un calo di quasi il 60% delle visualizzazioni nelle settimane 2-3. Questo tipo di calo ha spesso comportato il fallimento di qualsiasi originale Netflix ora cancellato.

Settimana Periodo Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella Top 10 Dal 2 ottobre 2022 al 9 ottobre 2022 18.790.000 4 1 Dal 9 ottobre 2022 al 16 ottobre 2022 49.870.000 (+165%) 3 2 Dal 16 ottobre 2022 al 23 ottobre 2022 21.650.000 (-57%) 5 3

La Top 10 di Netflix fornita da FlixPatrol suggerisce che nella settimana 2 abbiamo assistito a un grande aumento delle visualizzazioni ma, come le ore di visione, sono diminuite drasticamente nella settimana 3.

Il primo giorno, lo spettacolo è riuscito a diventare solo il 18 ° titolo più popolare del servizio. Il giorno 2, è salito al livello 5. Il giorno 3, al livello 4 e al giorno 4 (che sarebbe stato al di fuori della metrica di cui sopra), ha raggiunto la posizione 2.

Guardando i dati esterni, Il club di mezzanotte è stato finora lo spettacolo di Flanagan con le prestazioni più deboli.

Google Trends afferma di essere riuscito a raccogliere solo il 34% della domanda totale richiesta dalla messa di mezzanotte solo un anno prima.

Anche lo strumento di domanda, TelevisionStats.com, dipinge un quadro cupo, con lo spettacolo che ha raggiunto il picco come numero 6 più grande al mondo all’inizio di ottobre 2022, ma da allora è precipitato. Estrae dati da Google Trends, Wikipedia, Twitter, Reddit e altre fonti.

Quello che ci aspettavamo da un’altra stagione di Il club di mezzanotte su Netflix

Il finale della prima stagione ci ha lasciato con un grande cliffhanger, rivelando che la dottoressa Stanton non è solo una sopravvissuta, ma il tatuaggio sul suo collo significa che è un ex membro del Paragon.

Ci aspetteremmo di vedere il retroscena della dottoressa Stanton arricchito completamente, rivelando le origini della sua malattia, come si è unita al Paragon, come è arrivata a lasciare il gruppo, perché è in disaccordo con Shasta aka Julia Jayne e se lei o meno i motivi per correre Brightcliffe sono ben intenzionati o sinistri.

Per quanto riguarda Ilonka e Kevin, sono gli unici due membri attuali del Club di Mezzanotte chi può vedere la coppia fantasma di Brightcliff. Poco si sa della coppia, tuttavia, la fine della prima stagione potrebbe aver rivelato che in realtà sono Stanley Oscar Freelan e Vera Freelan, i proprietari originali di Brightcliff. Ma perché Ilonka e Kevin riescono a vederli? E Keving viene posseduto di notte, costringendolo a vagare per le sale di Brightcliff?

Shasta, alias Julia Jayne, fallì nel suo tentativo di condurre il rituale nel seminterrato, quasi uccidendo tre giovani donne nel processo. Considerando quanto Shasta sia determinata a condurre il rituale, sicuramente non l’abbiamo vista per l’ultima volta.

Infine, una seconda stagione pone anche la questione di quanto tempo dovranno vivere i restanti membri del Midnight Club. E se ci aspettiamo o meno l’inserimento di nuovi soci nel club.

Con la serie cancellata, questi scenari non si svolgeranno sui nostri schermi.

Flanagan, tuttavia, ha anticipato che potremmo ottenere la chiusura tramite Twitter.

Parlando con The Wrap, Flanagan ha detto loro: “Ho promesso a tutti al Comic-Con di ieri che avrei messo tutte le risposte ai misteri centrali su Twitter, cosa che onorerò”, aggiungendo “abbiamo preso la decisione negli sceneggiatori spazio per non rivelare due dei nostri più grandi segreti esistenziali dello show in modo da avere qualcosa da dire nella seconda stagione.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Il club di mezzanotte su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!