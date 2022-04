La seconda stagione di Sweet Tooth non arriverà su Netflix nell’aprile 2022

Sweet Tooth stagione 2 non arriverà su Netflix ad aprile 2022!

La popolare serie, che si svolge in un futuro post-apocalittico in cui una pandemia virale ha colpito drasticamente la popolazione mondiale e ha causato una reazione inaspettata che vede l’aumento delle nascite di ibridi umanoidi-animali, non era nell’elenco delle uscite di Netflix per il mese.

La serie drammatica fantasy, basata sul fumetto di Jeff Lemire e sviluppata dall’attore Robert Downy Jr., protagonista di Marvel’s Uomo di ferro franchise, è stato presentato in anteprima su Netflix il 4 giugno 2021 e ha ricevuto un rapido rinnovo un mese dopo. Quindi non sorprende che molti si aspettino che la serie ritorni altrettanto rapidamente.

Tuttavia, la produzione della seconda stagione è iniziata solo nel gennaio 2022 e, secondo What’s on Netflix, “le riprese della seconda stagione sono ancora in corso”. Quindi, è improbabile che avremo una nuova stagione di Dolcezza in qualsiasi momento presto.

Ecco tutto quello che sappiamo su quando Sweet Tooth stagione 2 sarà disponibile per lo streaming su Netflix.

La seconda stagione di Sweet Tooth ha una data di uscita?

Sfortunatamente, per il momento, Netflix non ha rilasciato una data di uscita ufficiale per il secondo capitolo della serie fantasy. E se siamo onesti, non pensiamo che vedremo i nuovi episodi di Dolce Dente fino alla fine del trimestre del 2022 o addirittura del 2023, dato che, secondo IMDb, le riprese della seconda stagione dovrebbero concludersi intorno a metà maggio e in genere ci vogliono dai sei agli otto mesi perché i progetti siano in post-produzione prima di essere rilasciati agli spettatori, e se è così, abbiamo ancora una lunga attesa.

La nostra migliore ipotesi è che vedremo Sweet Tooth stagione 2 ritorno al più presto a novembre 2022 o al più tardi aprile 2023.

Fino a quando non avremo una conferma ufficiale da Netflix, dovrai continuare a controllare per eventuali nuovi aggiornamenti del giorno di rilascio, quindi resta sintonizzato su Netflix Life!