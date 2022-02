La seconda stagione di Sweet Tooth non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Se speravi di trovare la seconda stagione di Dolcezza nell’elenco delle versioni di Netflix per questo mese, allora ti aspetta un duro colpo, perché Dolcezza la stagione 2 non arriverà su Netflix a febbraio 2022.

In effetti, potremmo ancora aspettare un bel po’ prima che la seconda puntata raggiunga i nostri schermi. Ecco tutto quello che sappiamo Dolcezza uscita della stagione 2.

Ci sarà una seconda stagione di Sweet Tooth?

Solo perché non abbiamo la seconda rata di Dolcezza tuttavia, non significa che dovremmo rinunciare alla speranza. A luglio 2021, la stagione 2 della serie post-apocalittica distopica ha avuto il via libera e le riprese avrebbero dovuto iniziare a gennaio 2022. Quindi sappiamo che c’è sicuramente un Dolcezza stagione 2 in arrivo.

Al momento, non esiste una data di uscita ufficiale per la seconda stagione di Dolcezza. Come accennato in precedenza, le riprese per Dolcezza Secondo quanto riferito, la stagione 2 è iniziata a gennaio 2022, quindi abbiamo ancora un po’ di tempo prima che venga annunciata una data di uscita ufficiale.

Tuttavia, detto questo, potremmo ancora potenzialmente offrirti una previsione sulla data di rilascio su quando potremmo vedere Dolcezza stagione 2 sui nostri schermi. Dato che IMDb ha dichiarato che le riprese si svolgeranno tra gennaio 2022 e maggio 2022, è lecito ritenere che dobbiamo ancora aspettare un po’ prima di ottenere il prossimo capitolo della storia di Gus.

Supponendo che la post-produzione inizi non appena le riprese terminano a maggio, e se la post-produzione richiede lo stesso tempo della prima stagione, al più presto potremmo potenzialmente vedere la seconda stagione di Dolcezza nel novembre 2022. Inutile dire che questa è solo una previsione a cui siamo arrivati ​​date le informazioni attuali a nostra disposizione, quindi potremmo sbagliarci.

Terremo gli occhi aperti per ulteriori notizie e aggiornamenti sullo show originale di Netflix, quindi assicurati di continuare a controllare per rimanere informato.

Stagione 1 di Dolcezza è stato rilasciato nel giugno 2021 ed è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix.