Dolcezza ha sbalordito gli utenti di Netflix con la sua trama incredibile e la sua straordinaria fotografia quando ha debuttato nel giugno 2021. La serie fantasy in otto parti segue il viaggio di “Sweet Tooth”, un ragazzo metà umano e metà cervo. Deve navigare in un mondo post-apocalittico in cui i bambini nascono come ibridi in parte umani e in parte animali, alla ricerca della sua madre naturale.

La seconda stagione di Sweet Tooth arriverà nel 2022?

Dolcezza la stagione 2 è stata confermata da Netflix nel lontano luglio 2021, appena un mese dopo il debutto della prima stagione sullo streamer. Con l’inizio della produzione prevista per gennaio 2022, secondo IMDb, speriamo ancora di vedere la stagione 2 entro la fine dell’anno. Tuttavia, è possibile che vedremo la serie, prodotta dall’attore Marvel Robert Downey Jr., tornare molto più tardi, anche nel 2023.

Al momento, quando si tratta della seconda puntata, Netflix tiene nascoste le sue informazioni. Tuttavia, siamo sicuri che tutto cambierà una volta che la maggior parte delle riprese sarà terminata. La buona notizia è che le riprese inizieranno presto, se non l’hanno già fatto, quindi un’uscita è in vista.

Previsioni sulla data di uscita della seconda stagione di Sweet Tooth

Al momento di questo articolo, Netflix non ha annunciato l’ufficialità Dolcezza data di uscita della stagione 2. Ma questo non ci ha scoraggiato minimamente dal sperare che la serie torni nei prossimi mesi. Per fare una previsione, speriamo di vedere la stagione 2 alla fine del 2022.

La prima stagione è stata rilasciata a giugno 2021 e, sebbene le riprese dovrebbero essere completate o quasi entro giugno di quest’anno, sembra impossibile che la seconda stagione seguirà lo stesso programma di rilascio. La prima stagione è uscita sei mesi dopo la conclusione delle riprese, quindi se seguono uno schema di lavoro simile, è del tutto possibile Dolcezza la stagione 2 potrebbe essere rilasciata nel 2022.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla data di rilascio!