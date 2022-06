La seconda stagione di Spriggan è stata presa in giro nella scena post-crediti del nuovo anime di Netflix

Il nuovo anime reboot dell’iconico franchise Spriggan è appena stato rilasciato su Netflix, ma la serie verrà rinnovata per la stagione 2?

Sabato 18 giugno, Netflix ha rilasciato un nuovissimo riavvio dell’iconica serie di thriller di fantascienza, Spriggan.

Una percentuale significativa di spettatori del recente riavvio di Spriggan probabilmente non era nemmeno nata quando la serie ha fatto il suo debutto originale in Giappone nel 1989. Tuttavia, i fan degli anime moderni rimangono impazienti come sempre e quasi immediatamente dopo la premiere della serie questo fine settimana, la community ha subito iniziato a chiedere informazioni sulla stagione 2.

Al 20 giugno, né Netflix né il team di produzione di David Productions hanno confermato pubblicamente che la stagione 2 di Spriggan sarà sviluppata; tuttavia, i fan ora sono curiosi di sapere quali sono le possibilità di una seconda puntata per Yu Ominae e i suoi colleghi ARCAM.

Spriggan stagione 2: Suggerimento uno – Materiale originale

Come notato in precedenza, la stagione 2 del riavvio dell’anime Spriggan del 2022 non è stata ancora confermata pubblicamente per essere in produzione. La buona notizia per i fan è che ci sono tutti i segnali che un’altra stagione di Spriggan potrebbe essere sviluppata molto presto in futuro.

La prima indicazione che le avventure di Ominae potrebbero non essere ancora finite è il fatto che ci sono 10 volumi completi della serie manga originale di Hiroshi Takashige disponibili per David Productions.

I rinnovi degli anime dipendono troppo spesso dalla disponibilità del materiale originale e quando una serie ha ancora più contenuti da adattare, c’è sempre una buona possibilità che il pubblico nazionale in Giappone cercherà di coprire l’intera trama.