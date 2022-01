La seconda stagione di “Shadow and Bone” aggiunge 4 nuovi membri del cast; Inizia la produzione

Ombra e Ossa la stagione 2 ha iniziato la produzione dopo essere stata rinnovata nel giugno dello scorso anno. Le cose si stanno finalmente muovendo sulla seconda stagione con Netflix che ora annuncia quattro nuovi importanti casting.

Ombra e Ossa è la grande serie fantasy di Netflix basata sui romanzi di Grisahverse di Leigh Bardugo.

Nuovo cast per Shadow and Bone Stagione 2

Quindi ti guideremo attraverso i nuovi casting per la stagione 2 di Ombra e Ossa.

Anna Leong Brophy nel ruolo di Tamar Kir-Bataar

Essendo apparso in Indietro e Tracce, Brophy ora si farà strada nel Grishaverse per interpretare Tamar Kir-Bataar.

Nei libri, Tamar è la sorella gemella di Tolya (vedi sotto) e un ex membro dell’equipaggio di Sturmhond e alla fine diventa un membro del Soldat Sol.

Secondo una scheda del personaggio vista da What’s on Netflix, è descritta come feroce e facile da combattere. Porta un paio di asce e le abilità di un Grish Heartender (il potere di controllare i corpi a livello vascolare).

Inoltre, possiamo rivelare che il personaggio sarà LGBTQ+ e potrebbe trovare l’amore con un altro Grisha.

Lewis Tan interpreterà Tolya Yul-Bataar

Venendo dal retro del riavvio di Combattimento mortale e appare su Netflix Wu Assassini, Lewis Tan interpreterà il fratello gemello di Tamar.

Nei libri, in particolare ha un colore degli occhi dorati ed è un ex mercenario e membro dell’equipaggio di Soldat Sol e Sturmhond.

Secondo una scheda del personaggio che abbiamo visto, è descritto come grande e muscoloso e in grado di combattere con una moltitudine di armi. Come sua sorella, è un Grisha Heartrender.

Patrick Gibson nel ruolo di Nikolai Lantsov / Sturmhond

Patrick è forse meglio conosciuto per il suo ruolo in Netflix L’OA ma è apparso anche di recente in La porta portatile.

Nikolai è l’ex re di Ravka e ha trascorso molti anni sotto copertura assumendo varie forme e lavori.

In una descrizione del personaggio, è descritto come pericolosamente bello e intelligente. Inoltre, viene indicato che è amato dal suo equipaggio e dai suoi commilitoni.

Jack Wolfe nel ruolo di Wylan Hendriks

Jack Wolfe è forse meglio conosciuto per essere apparso come Oliver nella BBC All’interno n. 9 ma è apparso anche nella prima stagione di Netflix Lo stregone.

Conosciuto anche come Wylan Van Eck nei libri, Wylan “si unisce alla squadra che salva Bo Yul-Bayur dalla Corte di Ghiaccio a causa della sua conoscenza delle demolizioni e del suo uso come ostaggio per negoziare la ricompensa”.

Tre promozioni Cast per Shadow and Bone stagione 2

Oltre ai nuovi casting, tre membri del cast sono stati nominati personaggi abituali della serie nella seconda stagione.

I membri del cast potenziati includono:

Danielle Galligan nel ruolo di Nina Zenik

Daisy Head nel ruolo di Genya Safin

Calahan Skogman nel ruolo di Matthias Helvar

La produzione della seconda stagione di Shadow and Bone è iniziata

Netflix ha confermato che la produzione è ora in corso per la stagione 2. Abbiamo riferito per la prima volta a novembre che Netflix aveva una data di inizio nel gennaio 2022 con quella data, poi chiarita in seguito come il 10 gennaio. All’inizio di questa settimana il produttore esecutivo Josh Barry ha condiviso che una grande settimana era in arrivo con un’immagine che confermava che ora si trovava a Budapest, in Ungheria, dove lo spettacolo girava.

Netflix ha anche rilasciato una nuova foto dell’intero cast insieme prima dell’inizio della produzione.

Per ulteriori informazioni Ombra e Ossa, dai un’occhiata alla nostra anteprima completa della seconda stagione che terremo aggiornata durante il corso della produzione fino al lancio.