La seconda stagione di Sex/Life non arriverà su Netflix a settembre 2022

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno e abbiamo già visto uscire così tanti buoni programmi e film Netflix. Tuttavia, dobbiamo ancora vedere il ritorno di Sesso/Vita. E ora, dopo aver esaminato l’elenco dei nuovi programmi e film Netflix che usciranno a settembre, sembra che passeremo un altro mese senza che la serie drammatica torni sui nostri schermi. Purtroppo, Sesso/Vita la stagione 2 non arriverà su Netflix questo mese.

Tuttavia, la buona notizia è che le riprese della seconda stagione sono terminate all’inizio di maggio. Quindi lo spettacolo è in post-produzione da quasi quattro mesi. Ci aspettiamo almeno sei mesi di post-produzione prima Sesso/Vita la seconda stagione arriva su Netflix. Ma c’è anche la possibilità che la post-produzione possa durare otto mesi, spingendo il rilascio più in là di quanto vorremmo.

Sinceramente, avrebbe più senso per Sesso/Vita stagione 2 per trascorrere sei mesi in post-produzione perché ci sono voluti sei mesi di post-produzione per la prima stagione. In più uno spettacolo del genere Sesso/Vita non richiede alcuna modifica seria poiché non ci sono effetti speciali coinvolti. Quindi, crediamo che la post-produzione richiederà solo sei mesi. Tuttavia, si dice che ci saranno sei episodi invece di otto nella seconda stagione. Se ci sono meno episodi, questo potrebbe ridurre la durata dello spettacolo in post-produzione, il che significa che potremmo vedere la seconda stagione prima di quanto pensiamo.

Sfortunatamente, Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale. Ma nel frattempo siamo aperti a condividere le nostre previsioni sulla data di uscita.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di Sex/Life su Netflix?

Se la seconda stagione trascorrerà sei mesi in post-produzione, potremmo pensare a un’uscita nel novembre 2022. Tuttavia, se ci sono meno episodi, riteniamo che la post-produzione potrebbe essere ridotta a cinque mesi, portando l’uscita a ottobre . Ma poiché l’episodio conta Sesso/Vita la stagione 2 non è stata ancora rivelata, crediamo che ci saranno otto episodi come la prima stagione.

Tieni presente che la seconda stagione potrebbe dover trascorrere gli otto mesi interi in post-produzione prima di arrivare a Netflix. Se questo è il caso, non vedremo la seconda stagione fino all’inizio del 2023. Più specificamente, a gennaio o febbraio 2023. Per ora, la nostra migliore previsione di rilascio per Sesso/Vita la stagione 2 arriverà entro la fine del 2022. Incrociamo le dita sul fatto che Netflix non manterrà l’uscita dello show fino al prossimo anno.

Ci assicureremo sicuramente di condividere la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo annuncerà!