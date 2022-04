La seconda stagione di Sex/Life non arriverà su Netflix a maggio 2022

Sesso/Vita stagione 2 non arriverà su Netflix a maggio 2022!

Il dramma bollente – originariamente presentato in anteprima su Netflix nell’estate del 2021 – non farà ritorno sullo streamer in nessun momento a maggio. La serie originale segue le vicende della casalinga annoiata e casalinga Billie (Sarah Shahi) mentre riaccende la sua appassionata storia d’amore con il suo sexy ex produttore musicale, Brad (Adam Demos).

La prima stagione ha lasciato le cose su un enorme cliffhanger, quindi è comprensibile che molti spettatori siano ansiosi di tornare subito nello show audace, ma sfortunatamente per i fan di Sesso/Vita, c’è ancora un po’ di tempo da aspettare prima di ricevere gli otto nuovi episodi! Detto questo, ti starai chiedendo quanto tempo manca esattamente prima che la nuova stagione arrivi su Netflix. Bene, di seguito abbiamo l’ultimo aggiornamento della data di rilascio per Sesso/Vita stagione 2!

La seconda stagione di Sex/Life ha una data di uscita?

Nel settembre 2021, Netflix ha annunciato di aver rinnovato lo spettacolo audace per una stagione 2 e la produzione per la seconda puntata è iniziata a febbraio 2022. Sfortunatamente, secondo IMDb, le riprese si sono appena concluse il 25 aprile, quindi una data di uscita specifica deve ancora essere confermato dai produttori o da Netflix.

Tuttavia, se la stagione 2 segue un programma di post-produzione simile a quello della stagione 1, potremmo potenzialmente vedere il ritorno della serie bollente non appena giugno 2022! Se l’uscita dovesse avvenire a giugno, sarà più probabile che avvenga verso la fine del mese, dato che la prima stagione è stata rilasciata il 25 giugno 2021, dopo aver terminato le riprese il 18 aprile 2021.

Certo, potremmo sbagliarci, e il rilascio di Sesso/Vita stagione 2 potrebbe arrivare un po’ prima o dopo, ma siamo abbastanza fiduciosi che non dovremo aspettare ancora a lungo fino al suo rilascio. In effetti, questo potrebbe essere il momento perfetto per ricominciare ad abbuffarsi della prima stagione in modo che sia fresco nelle nostre menti. Attualmente, puoi vedere i primi otto episodi scandalosamente sexy su Netflix.