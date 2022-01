La seconda stagione di Rebelde arriverà nel 2022?

Ribelle è stato rilasciato su Netflix il 5 gennaio e gli spettatori sciamano verso lo streamer per vedere se il riavvio è avvenuto Ribelle (2004) giustizia. Finora, la gente sembra apprezzare la nuova serie per adolescenti, che ha creato scalpore su un potenziale Ribelle stagione 2.

Ribelle segue un gruppo di sei studenti che frequentano un prestigioso collegio privato. Mentre gli adolescenti vivono vite diverse e hanno personalità molto diverse, hanno una cosa in comune: la loro passione per la musica. Questa forte vocazione per la musica è ciò che li spinge a formare una band per competere nella Battle of the Bands. Tuttavia, la loro progressione come band è costantemente minacciata da una società segreta chiamata The Lodge.

Il Ribelle cast is composed of some amazingly talented individuals such as Giovanna Grigio, Sergio Mayer Mori, Lizeth Selene, Jeronimo Cantillo, Andrea Chaparro, Estefania Villarreal, Karla Cossio, Karla Sofia Gascon, and Leonardo de Lozanne.

La nuova serie per adolescenti è facilmente uno dei migliori programmi Netflix in arrivo nel 2022 e non siamo soli quando lo diciamo. La gente vuole una nuova stagione di Ribelle, e lo vogliono prima o poi. Quindi ci sarà un Ribelle stagione 2? E arriverà su Netflix nel 2022? Condividiamo tutto ciò che sappiamo su un potenziale Ribelle stagione 2 di seguito.

Ci sarà una stagione 2 di Rebelde?

È ancora troppo presto per chiamare. Netflix non ha ancora annunciato un rinnovo per la serie televisiva. Comunque non ci aspettavamo un annuncio di rinnovo così presto. La prima stagione è appena uscita su Netflix il 5 gennaio. Netflix in genere aspetta un mese o due prima di decidere il destino di uno spettacolo. A volte anche più a lungo di così.

La versione del 2004 aveva tre stagioni, quindi c’è sicuramente abbastanza materiale narrativo per una seconda stagione. La gente ha solo bisogno di guardare la serie per adolescenti.

Se un numero sufficiente di persone trasmette in streaming il nuovo originale Netflix, Netflix potrebbe semplicemente rinnovarlo per una seconda stagione. Il costo di produzione non sembra alto per una serie come questa, quindi non dobbiamo preoccuparci che Netflix basi la sua decisione su questo argomento. Tutto si riduce ai numeri di spettatori.

Quindi continua lo streaming Ribelle su Netflix in modo che possa realizzarsi una seconda stagione!

Quando uscirà la seconda stagione di Rebede?

Senza un rinnovo, possiamo solo condividere le nostre previsioni sulla data di rilascio. La nostra migliore ipotesi per quando potremmo vedere una nuova stagione di Ribelle è l’inizio del 2023. Più precisamente, gennaio 2023. Le nuove stagioni delle serie originali Netflix di solito escono una volta all’anno. Poiché la stagione 1 è uscita a gennaio 2022, un anno di ritardo sarebbe gennaio 2023.

Si spera che Netflix rinnovi Ribelle per una seconda stagione perché non siamo ancora pronti a dire addio ai Nonames. Sarebbe troppo prematuro, e Ribelle merita di meglio.

Resta sintonizzato su Netflix Life per aggiornamenti su Ribelle stagione 2. Inoltre, assicurati di dire a tutti quelli che conosci di questo spettacolo perché questa serie ha bisogno di tutti i flussi che può ottenere.