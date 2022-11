La seconda stagione di “Partner Track” è stata cancellata da Netflix

L’ultimo dramma legale di Netflix è ora in streaming e segue le orme di L’avvocato Lincoln, adatta un libro popolare e quasi certamente sta guardando una seconda stagione su Netflix, ma non doveva esserlo. Nel novembre 2022, Netflix ha cancellato la serie.

Basato sul romanzo di Helen Wan del 2013 Il partnerla serie è interpretata da Arden Cho, Alexandra Turshen, Bradley Gibson, Dominic Sherwood e Rob Heaps.

Tutti i 10 episodi della prima stagione sono arrivati ​​su Netflix il 26 agosto 2022 a livello globale. Ha debuttato con recensioni contrastanti e positive. Ha una valutazione della critica del 62% su RottenTomatoes all’8 novembre 2022, con punteggi degli spettatori più o meno gli stessi.

Dal lato della critica, le opinioni variavano dal San Francisco Chronicle riferendosi ad esso come un perfetto rumore di fondo. Allo stesso tempo, Nina Metz al Chicago Tribune ha detto che lo spettacolo è “abbastanza avvincente da farti continuare a guardare”.

Traccia del partner Stato di rinnovo di Netflix

Ha Traccia del partner rinnovato per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale: annullato.

Nonostante sia stato lodato internamente a Netflix con molto entusiasmo dal capo del dramma di Netflix, Deadline ha riferito l’8 novembre, insieme a un’intensa giornata elettorale e alle notizie Disney che Traccia del partner non sarebbe tornato su Netflix per una stagione 2.

Secondo il rapporto di Deadline, “lo streamer aveva commissionato una stanza dello scrittore che era attiva e funzionante, lavorando su idee per una potenziale seconda stagione”.

Ha anche affermato che lo spettacolo era relativamente economico rispetto ad altri spettacoli, ma il pubblico non era ancora sufficiente per giustificare una seconda stagione.

In effetti, questo è stato il caso in un’intervista con Jinny Howe poco dopo la prima dello spettacolo. Il capo del dramma di Netflix, Jinny Howe, ha parlato con Deadline il 27 agosto e l’articolo affermava che “i dirigenti sono in cima a Partner Track e la serie sembra a posto per un rinnovo della seconda stagione”.

I rinnovi dipendono da diversi fattori. Sono state propagandate tre metriche interne sul motivo per cui uno spettacolo verrà rinnovato o cancellato. Si tratta di una “quota di visualizzazione modificata”, un “punteggio di efficienza” e un “valore di impatto”.

Anche se noi come estranei non siamo in grado di calcolare queste metriche, ciò che possiamo considerare come estranei include le prime 10 metriche di Netflix, i dati orari, i dati di terze parti (incluse le ore guardate e i dati sul completamento) e le fonti di domanda esterne che faremo fare di seguito.

Come sta bene Traccia del partner esibendosi su Netflix?

Cominciamo con i dati di Netflix stessi tramite il loro sito top 10.

Tra il 21 agosto e l’11 settembre (lo spettacolo non si è classificato nella sua prima settimana su Netflix) lo spettacolo ha totalizzato 66,01 milioni di ore in totale.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 21 agosto 2022 al 28 agosto 2022 16.660.000 7 Dal 28 agosto 2022 al 4 settembre 2022 31.140.000 (+87%) 4 Dal 4 settembre 2022 all’11 settembre 2022 18.210.000 (-42%) 6 3

A torto oa ragione, lo spettacolo è più paragonabile alla precedente uscita nel 2022 di L’avvocato Lincoln. Entrambi sono drammi con aspetti legali (anche se alcuni sostengono che lo spettacolo sia più una commedia romantica) con 10 episodi e sono relativamente vicini l’uno all’altro in fase di esecuzione.

Come dimostra il grafico sottostante, lo spettacolo non è iniziato nel migliore dei modi (abbiamo aggiunto Pezzi di lei come un altro confronto).

Abbiamo presentato il debutto di Traccia del partner nel nostro rapporto Top 10 che utilizza le metriche CVE per vedere come lo spettacolo si è comportato in condizioni di parità. Lo spettacolo ha debuttato appena prima di Bebop cowboy ma in particolare dietro artisti del calibro di Archivio 81, Fermacuori, e In Dal Freddo.

In un altro rapporto sui primi 10 che abbiamo pubblicato, puoi vedere quanto bene Traccia del partner ha fatto rispetto ad altre serie con quelle in verde rinnovate e quelle in rosso cancellate.

I primi 10 raw tramite FlixPatrol possono anche aiutarci a capire quanto bene si esibisce lo spettacolo. Possiamo vedere dalla mappa di calore sopra che lo spettacolo sta ottenendo i migliori risultati negli Stati Uniti, in Canada, nelle regioni nordiche e nell’Europa orientale.

Secondo i loro dati, lo spettacolo ha raggiunto il picco il giorno 3 in cui è stato in servizio, ma da allora ha resistito relativamente bene.

Da cosa ci aspettavamo Traccia del partner stagione 2 su Netflix

Se lo spettacolo si rinnova? Dove possiamo aspettarci che lo spettacolo vada dopo?

Entro la fine dei 10 episodi, Ingrid è rimasta delusa dopo che la sua missione di trovare un partner fallisce al Parsons Valentine & Hunt e alla fine è stata deragliata da Jeff Murphy. Lo stesso Jeff Murphy con cui aveva avuto una relazione a intermittenza durante la prima stagione. Questo è anche dopo tutto il suo duro lavoro per superare tutti i blocchi stradali posti sulla sua strada durante la prima stagione.

Georgia Lee ha parlato con Deadline poco dopo l’uscita della prima stagione e ha discusso di dove si sarebbero diretti nella seconda. Ecco alcuni dei punti chiave discussi:

Non aspettarti che la relazione tra Ingrid e Murphy venga riparata presto.

Sulle storie d’amore, Lee ha detto: “Vorrei dire che Ingrid non sceglie il Team Murphy o il Team Nick o il Team Z, ma sceglie se stessa. Questo è il suo ultimo viaggio”.

Lee non ha escluso la possibilità di riportare Nick (interpretato da Rob Heaps).

Aspettati di più dal trio Rachel-Tyler-Ingrid.

Ti sarebbe piaciuto vedere più episodi di Netflix Traccia del partner? Fateci sapere nei commenti.