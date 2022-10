La seconda stagione di Lincoln Lawyer vede Lana Parrilla in un ruolo ricorrente (qui chi interpreta)

Dove sono tutti i miei C’era una volta fan a? La Regina Cattiva farà finalmente il suo debutto su Netflix L’avvocato Lincoln stagione 2! Sì, avete letto bene. Lana Parrilla si è unita alla seconda stagione della popolare serie drammatica legale in un ruolo ricorrente. Continua a leggere per saperne di più sul suo casting.

L’avvocato Lincoln è stato creato da David E. Kelley e sviluppato da Ted Humphrey. È stato presentato in anteprima su Netflix a maggio 2022 e un mese dopo è stato rinnovato per una seconda puntata, che dovrebbe uscire nel 2023.

La prima stagione era basata sul libro del 2008 Il verdetto d’ottone di Michael Connelly, di cui fa parte L’avvocato Lincoln serie di libri. L’avvocato Lincoln la seconda stagione sarà basata sul quarto libro L’avvocato Lincoln serie di libri chiamata Il quinto testimone.

Non vediamo l’ora di vedere il ritorno di Manuel Garcia-Rulfo, nel ruolo dell’avvocato difensore criminale Mickey Haller. Ci aspettiamo anche il ritorno di Neve Campbell (Maggie), Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) e Krista Warner (Hayley). Ma chi interpreterà la nuova arrivata Lana Parrilla nella seconda stagione?

Chi interpreta Lana Parrilla nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Secondo Deadline, Lana Parrilla interpreterà il ruolo ricorrente di Lisa Trammell. Lisa è descritta come “un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ristorante mentre uno sviluppatore immobiliare predatorio minaccia il quartiere intorno a lei”.

Il personaggio di Lisa Trammell è molto diverso dagli altri personaggi che Lana ha interpretato in passato, come la Regina Cattiva C’era una volta e Rita Castillo dentro Perché le donne uccidono. Sarà interessante vedere Lana assumere questo nuovo ruolo e non vediamo l’ora di rivederla sui nostri schermi!

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Lincoln Lawyer

Come riportato da What’s on Netflix, la produzione dovrebbe iniziare il 31 ottobre 2022 a Los Angeles, in California, e dovrebbe concludersi il 23 marzo 2023. Al termine della produzione, i nuovi episodi dovrebbero entrare immediatamente in post-produzione, dove verranno modificati alla perfezione.

Con questo programma, potremmo guardare a una versione nella tarda estate del 2023. Tuttavia, una versione dell’autunno 2023 sembra più probabile. Per ora, aspettati L’avvocato Lincoln la stagione 2 arriverà su Netflix alla fine del 2023. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo annuncerà.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura L’avvocato Lincoln stagione 2!