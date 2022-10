La seconda stagione di Lincoln Lawyer non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

L’avvocato Lincoln la stagione 2 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022. Il popolare dramma legale – che segue un avvocato difensore con sede a Los Angeles e un tossicodipendente in via di guarigione che conduce affari importanti dal retro della sua Lincoln Town Car – potrebbe aver avuto il via libera per una seconda stagione, ma l’attesa per il suo ritorno continua!

La serie, basata sui romanzi di Michael Connelley, ha debuttato su Netflix a maggio 2022 ed è stata rapidamente rinnovata dal colosso dello streaming per una seconda stagione.

Dalla conferma del rinnovo di giugno, i fan dello show sono rimasti seduti ai loro posti in attesa di notizie sulla produzione e su quando la serie potrebbe tornare sui nostri schermi.

Ecco tutto quello che sappiamo L’avvocato Lincoln il debutto della stagione 2 di seguito.

La seconda stagione di The Lincoln Lawyer ha una data di uscita?

Sfortunatamente, al momento non c’è una data di uscita ufficiale per la stagione, ma dato che la produzione potrebbe non essere ancora iniziata, potrebbe non essere una sorpresa.

Tuttavia, numerose fonti di produzione hanno affermato che le riprese sono continuate L’avvocato Lincoln la stagione 2 inizierà verso la “fine del 2022”. Quindi, anche se non possiamo offrirti una data di uscita ufficiale, noi Potere offrirti una previsione su quando potremmo potenzialmente vedere il ritorno di Mickey Heller (Manuel Garcia-Rulfo) e del suo “lusso” Lincoln.

Le riprese della prima stagione sono state completate in poco più di due mesi e hanno trascorso circa nove mesi in post-produzione prima di essere rilasciate sullo streamer a maggio 2022. Ovviamente, è probabile che la produzione questa volta richiederà meno tempo poiché è stata prodotta esclusivamente di Netflix, ma ipoteticamente parlando, se le riprese inizieranno nei prossimi due mesi potremmo potenzialmente vederlo L’avvocato Lincoln stagione 2 entro l’estate o l’autunno del 2023.

Ovviamente, questa è solo la nostra previsione e Netflix potrebbe avere le proprie idee su quando uscirà la seconda stagione. Fino a un aggiornamento ufficiale del rilascio, ti invitiamo a prendere tutto con le pinze.