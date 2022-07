La seconda stagione di Lincoln Lawyer non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Anche se Netflix potrebbe perdere alcune cose nel 2022, lo streamer ha guadagnato un paio di nuove serie di successo, come Fermacuori e L’avvocato Lincoln. Per fortuna, entrambi gli spettacoli sono stati rinnovati e ora i fan del dramma poliziesco aspettano L’avvocato Lincoln stagione 2.

L’avvocato Lincoln è stato un giocatore stabile nella top 10 di Netflix sin dalla sua uscita a maggio, e quei formidabili numeri di spettatori hanno spianato la strada alla nuova serie per continuare a raccontare storie dalla serie di libri di Michael Connelly sull’avvocato Mickey Haller.

Purtroppo, L’avvocato Lincoln la stagione 2 non verrà rilasciata nell’agosto 2022, ma non ci aspettavamo che la nuova stagione uscisse così presto. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo delle nuove uscite di agosto, ma abbiamo alcune previsioni per quando potremmo vedere la stagione 2.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Lincoln Lawyer

Da L’avvocato Lincoln è stato rilasciato per la prima volta su Netflix nel maggio 2022, dopo le riprese da fine marzo a inizio agosto 2021, non dovremmo aspettarci la seconda stagione molto prima della metà del 2023.

Le riprese sembrano durare circa cinque mesi e il periodo di post-produzione per la prima stagione è stato lungo. Incrociamo le dita, la storia non si ripete e non dovremo aspettare più di un anno per la stagione 2. Tuttavia, a seconda di quando iniziano le riprese, sembra L’avvocato Lincoln la stagione 2 potrebbe arrivare in estate o nell’autunno del 2023.

Quando Netflix ha annunciato il rinnovo della stagione 2 nel giugno 2022, lo showrunner Ted Humphrey ha twittato la sua gratitudine verso coloro che hanno guardato voracemente la serie. Ha anche condiviso che gli sceneggiatori e i produttori sono “già al lavoro e speriamo di portarvelo presto!”

Mentre una data di produzione ufficiale per L’avvocato Lincoln La stagione 2 per iniziare le riprese non è stata annunciata, la rassicurazione di Humphrey sul fatto che i nuovi episodi siano già stati scritti è super eccitante. Speriamo che le riprese inizino entro la fine dell’anno.

Non appena maggiori informazioni su L’avvocato Lincoln esce la stagione 2, saremo sicuri di tenere aggiornati i fan. Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti da Netflix Life!