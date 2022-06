La seconda stagione di Lincoln Lawyer non arriverà su Netflix a luglio 2022

Una delle più grandi nuove serie originali Netflix è anche una delle migliori nuove serie originali Netflix, e lo è L’avvocato Lincoln. Sin dalla sua prima nel maggio 2022, i fan hanno aspettato notizie su quando L’avvocato Lincoln la stagione 2 arriverà su Netflix.

Basato sulla serie di libri di Michael Connelly, L’avvocato Lincoln adatta il libro Il verdetto d’ottone e vede come protagonista Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Mickey Haller. Dopo un tumultuoso anno lontano, Haller torna in legge e affronta il suo caso di omicidio più complicato di sempre.

La serie, che non è collegata al film del 2011 con Matthew McConaughey nei panni di Haller, vede anche Neve Campbell e Becki Newton nei ruoli principali, così come Christopher Gorham nei panni del miliardario al centro del caso di omicidio molto pubblicizzato.

Purtroppo, L’avvocato Lincoln la stagione 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022, poiché la serie non è stata inclusa nell’elenco completo delle nuove uscite del mese, come previsto. Ma i fan possono stare tranquilli sapendo che ci sono grandi notizie sul futuro dello show.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Lincoln Lawyer

Nel giugno 2022, Netflix lo ha annunciato L’avvocato Lincoln la stagione 2 stava ufficialmente accadendo. A causa dell’accoglienza positiva dei fan e degli impressionanti numeri di spettatori, il servizio di streaming ha deciso di rinnovare rapidamente il dramma legale per una seconda stagione.

Il rinnovo è arrivato poco più di un mese dopo la premiere del 10 maggio della nuova serie, che segna uno dei rinnovi più veloci per Netflix nella memoria recente. Speriamo che ci siano molte altre stagioni in arrivo con molto materiale da cui attingere dalla serie di libri di Connelly.

Insieme al rinnovo della stagione 2, Netflix ha confermato che la stagione 2 sarebbe stata basata sul libro Il quinto testimone e ci sarebbero stati di nuovo 10 episodi nella stagione successiva. Inoltre, Campbell e Newtown sono bloccati per tornare come clienti abituali per la stagione stagionale.

Resta sintonizzato per saperne di più L’avvocato Lincoln Aggiornamenti sul rilascio e sulle riprese della seconda stagione da Netflix Life man mano che vengono rivelati e guarda la prima stagione ora su Netflix.