La seconda stagione di Lincoln Lawyer aggiunge Yaya DaCosta come nuovo rivale di Topolino

Con la produzione prevista per l’inizio L’avvocato Lincoln presto la seconda stagione, le nuove aggiunte al cast sembrano essere annunciate ogni giorno. Il 26 ottobre, C’era una voltaÈ stato rivelato che Lana Parrilla è stata scelta per la seconda stagione. Ora, è stato riferito che Yaya DaCosta si è unito al cast del dramma legale.

L’avvocato Lincoln La seconda stagione sarà basata sul quarto libro di Michael Connelly Il Lincoln Avvocato serie, Il quinto testimone. Dailyn Rodriguez si unisce al dramma legale come co-showrunner e produttore esecutivo, insieme al co-showrunner e produttore esecutivo Ted Humphrey. Connelly, David E. Kelley, Ross Fineman, Barry Jossen e Tana Jamieson hanno anche firmato come produttori esecutivi.

La seconda stagione consisterà in altri 10 enormi episodi e ogni episodio dovrebbe essere compreso tra 40 e 50 minuti.

Yaya DaCosta ha recentemente ripreso il ruolo di April Sexton in Chicago Med per l’ottava stagione del dramma medico. In precedenza, ha recitato nel ruolo di Angela Vaughn in Fox Il nostro tipo di persone. Potresti anche riconoscere Yaya dai suoi ruoli nei film I bravi ragazzi, Il maggiordomo, In Time, Tron: Legacy, I ragazzi stanno bene e Whitney. Ma in chi interpreterà L’avvocato Lincoln stagione 2? Scopri di seguito!

Chi interpreta Yaya DaCosta nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Come riportato da Deadline, Yaya interpreterà il ruolo ricorrente di Andrea Freemann. Andrea è descritto come “un pubblico ministero spietato e rivale imbattuto in tribunale di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), che è anche amico della sua ex moglie Maggie (Neve Campbell).”

Con il casting di Yaya DaCosta e Lana Parrilla, L’avvocato Lincoln la stagione 2 si preannuncia già una stagione emozionante!

Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Secondo What’s on Netflix, la produzione dovrebbe iniziare il 31 ottobre 2022 e dovrebbe terminare il 23 marzo 2023. È importante ricordare che il programma di produzione può cambiare, ma per ora è così.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di The Lincoln Lawyer su Netflix?

Sfortunatamente, una data di uscita non è ancora nota. Tuttavia, siamo ancora disponibili a fornire le nostre previsioni sul rilascio. Per ora, la nostra migliore previsione sulla data di uscita sarebbe l’estate 2023 al più presto e l’autunno 2023 al più tardi. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale una volta che Netflix l’ha annunciata al mondo.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su L’avvocato Lincoln stagione 2!