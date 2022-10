La seconda stagione di Jeffrey Dahmer Story su Netflix?

Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. (Da sinistra a destra) Mark Weiler nei panni dell’ufficiale, Evan Peters nei panni di Jeffrey Dahmer nell’episodio 105 di Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Cr. Ser Baffo/Netflix © 2022

Di cosa parla la nuova serie di realtà The Mole su Netflix? di Aysha Ashley Househ

Probabilmente ogni abbonato Netflix ha sentito parlare Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer a questo punto. Che tu abbia visto lo spettacolo o meno, non c’è modo che tu possa perderlo. A partire dal 6 ottobre, la serie detiene il primo posto nella Top 10 dei programmi TV di Netflix.

La serie è una rivisitazione romanzata della vita dell’assassino e del molestatore sessuale Jeffrey Dahmer e della storia delle sue vittime. Il serial killer ha ucciso e smembrato 17 uomini e ragazzi tra il 1978 e il 1991.

Alcuni dei suoi omicidi riguardavano anche necrofilia, cannibalismo e conservazione permanente di parti del corpo. La sfortunata ragione per cui è riuscita a farla franca per oltre un decennio è in parte dovuta al razzismo sistemico e al suo impatto sulle forze di polizia.

Non è un segreto che lo spettacolo sia diventato un successo di Netflix. E sebbene la storia sia arrivata a una risoluzione precisa, potresti chiederti se una seconda stagione è in serbo su Netflix.

Ci sarà un’altra stagione di Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

Al momento della stesura di questo, Netflix non lo ha indicato Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer la stagione 2 è in lavorazione. Questo ha senso poiché abbiamo già visto tutto: la crescita di Dahmer, gli omicidi e altri atti atroci che ha commesso, il suo processo e l’eventuale morte.

Ma questo non significa che Ryan Murphy non possa trasformare la serie in un’antologia. I numeri di spettatori che provengono dalla storia di Dahmer sono uno dei più alti che Netflix abbia mai visto. Mostro è stato in grado di portare 196,2 milioni di telespettatori nella prima settimana. I numeri sono quasi identici a Bridgerton stagione 2 e Cose più strane stagione 4.

Per questo motivo, Netflix potrebbe voler mantenere lo stesso formato ma concentrarsi su qualcun altro. Potrebbe essere John Wayne Gacy? L’inclusione di questo serial killer in Mostro sentito inutile. Ma forse la sua inclusione suggerisce qualcosa di più. Dovremo aspettare e vedere se arrivano notizie da Netflix!

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è ora in streaming su Netflix.