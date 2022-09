La seconda stagione di Ginny and Georgia non arriverà su Netflix a settembre 2022

Siamo più che pronti a vedere Ginny e Georgia stagione 2 rilasciata su Netflix. È passato più di un anno dall’uscita della prima stagione e ci siamo sforzati di rimanere pazienti. Purtroppo l’attesa non è finita. Abbiamo esaminato l’elenco delle nuove uscite di Netflix a settembre e Ginny e Georgia la stagione 2 mancava notevolmente dalla formazione.

Non siamo necessariamente sorpresi dal fatto che la seconda stagione non arrivi questo mese perché lo show è in post-produzione solo da poco più di quattro mesi. Le serie Netflix in genere trascorrono dai sei agli otto mesi in post-produzione prima di essere pronte per la visione. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui gli spettacoli Netflix hanno trascorso meno di sei mesi in post-produzione. Non è così comune.

Purtroppo, non abbiamo la conferma da Netflix che Ginny e Georgia la seconda stagione uscirà nel 2022. Tuttavia, TVLine ha riferito che la seconda stagione potrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno. TVLine ha detto: “forse, solo forse, [Ginny and Georgia season 2] arriverà sui tuoi schermi entro la fine del 2022. Forse. Ancora una volta, nulla è stato ancora confermato.

Tuttavia, sembra che potremmo vedere la seconda stagione nel 2022 sulla base di un post di Instagram dell’ufficiale Ginny e Georgia account Instagram dietro le quinte.

Ginny e Georgia Aggiornamenti della seconda stagione

L’11 agosto, il Ginny e Georgia L’account Instagram dietro le quinte ha pubblicato una foto che mostra il team creativo che lavora sodo per modificare gli episodi della seconda stagione in post-produzione. Ma è stata la didascalia che ci ha entusiasmato per il ritorno dello spettacolo.

La didascalia recita: “Così vicino alla fine che posso assaporarlo”. Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita o una finestra di rilascio, questo ci dà comunque speranza che la stagione 2 possa arrivare prima della fine del 2022. Onestamente, una versione del 2022 avrebbe più senso. Da sei a otto mesi in post-produzione metterebbero la data di uscita da qualche parte tra ottobre e dicembre 2022. Un periodo più lungo di otto mesi sembra inutilmente lungo. Ma è possibile che Netflix possa tenere la seconda stagione fino all’inizio del 2023 per tenere il passo con un’uscita di febbraio. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succede.

Naturalmente, puoi contare su di noi di Netflix Life per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata!