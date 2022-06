La seconda stagione di Ginny and Georgia non arriverà su Netflix a giugno 2022

Ginny e Georgia la stagione 2 non arriverà su Netflix a giugno 2022. Sì, sappiamo che è già passato più di un anno da quando il dramma avvincente è apparso per la prima volta sullo streamer, ma stiamo cercando di essere pazienti.

La serie, che segue la “angosciata e goffa” 15enne Ginny Miller (Antonia Gentry) e la sua madre erratica ma affascinante, Georgia Miller (Brianne Howey), non sembra che tornerà per un po’. Ma non disperare! L’attesa non dovrebbe essere anche lungo, speriamo!

La seconda stagione di Ginny e Georgia è stato molto richiesto, soprattutto dopo il finale cliffhanging, quindi non sorprende che molti siano stati ansiosi di conoscere il futuro della serie di omicidi per adulti madre-figlia. Il 19 aprile 2021, poco dopo la sua uscita iniziale, Netflix ha confermato che la stagione 2 è in lavorazione, quindi qual è il ritardo? Quando arriveremo Ginny e Georgia stagione 2?

Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla versione per lo spettacolo originale Netflix di seguito!

Ginny e Georgia Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione

Sebbene al momento non ci sia una data di uscita ufficiale per la serie, a fine aprile 2022, l’account Instagram ufficiale dietro le quinte per Ginny e Georgia ha annunciato che la seconda stagione ha terminato le riprese e ha rivelato che si stanno dirigendo verso la post-produzione.

In genere la post-produzione può richiedere da sei a otto mesi per essere completata. Naturalmente, ci sono casi speciali in cui questo lasso di tempo viene ulteriormente esteso, quindi al più presto potremmo potenzialmente vederlo Ginny e Georgia stagione 2 a ottobre 2022.

Inutile dire che questa è solo una nostra previsione basata esclusivamente sul tipico periodo di post-produzione, quindi potremmo sbagliarci di grosso. Fino a quando non avremo una conferma ufficiale della data di uscita da Netflix, suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze.

Quanti episodi ci saranno nella stagione 2 di Ginny and Georgia?

Netflix lo ha già confermato Ginny e Georgia la seconda stagione conterrà 10 episodi da 60 minuti, proprio come la prima!