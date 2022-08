La seconda stagione di First Kill non arriverà su Netflix: nessuna seconda stagione pianificata

Prima uccisione. (Da sinistra a destra) Gracie Dzienny nei panni di Elinor Fairmont, Sarah Catherine Hook nei panni di Juliette nell’episodio 101 di First Kill. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Temiamo di avere delle brutte notizie per i fan che sperano in una seconda stagione del dramma sui vampiri per adolescenti di Netflix, Prima uccisione.

Meno di due mesi dopo Prima uccisione la prima stagione ha debuttato il 10 giugno, secondo quanto riferito, Netflix ha deciso di non procedere con una seconda stagione della serie. Sebbene Netflix non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, Deadline riporta che Netflix ha deciso di non rinnovare il significato della serie Prima uccisione la stagione 2 non arriverà nella centrale elettrica dello streaming.

La mossa fa Prima uccisione l’ultima di una serie di serie per adolescenti che è stata eliminata dopo una sola stagione, inclusa La società, Julie e i fantasmi, Daybreak, Teenage Bounty Hunters e Gli irregolari.

First Kill è in arrivo la seconda stagione?

Purtroppo, non ci sarà una seconda stagione di Prima uccisione poiché Netflix ha deciso di cancellare la serie dopo una sola stagione. La mossa è avvenuta meno di due mesi dopo il debutto della prima stagione dello show nel giugno 2022, inserendo la serie in uno sfortunato gruppo di serie cancellate dopo una sola stagione.

A causa del modo in cui Netflix riporta i suoi dati sugli spettatori, non è chiaro se gli spettatori siano stati filtrati nella decisione di annullare la serie. Sebbene la serie non sia stata molto apprezzata dalla critica, è stata ampiamente amata dagli spettatori che hanno ottenuto un punteggio del pubblico del 90% su Rotten Tomatoes.

Dato il suo status di Netflix Original, è improbabile che lo spettacolo venga scambiato su altre piattaforme di streaming, il che è un peccato. È anche improbabile che Netflix annulli la sua decisione poiché lo streamer non è noto per salvare i propri programmi dopo aver emesso le cancellazioni.