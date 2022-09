La seconda stagione di “Danger Force” sarà su Netflix?

Netflix negli Stati Uniti ha recentemente acquistato un altro titolo Nickelodeon sotto forma di Forza di pericololo spin-off di Enrico Pericolo. La sua aggiunta è stata una sorpresa, ma purtroppo solo alcuni degli episodi complessivi sono stati scaricati su Netflix. Sono in arrivo altri? E ‘improbabile.

Sviluppato da Christopher J. Nowak, lo spin-off di Enrico Pericolo è ancora in corso su Nickelodeon, avendo appena concluso la sua seconda stagione su Nickelodeon nel luglio 2022.

La serie live-action per bambini ha visto il ritorno di Cooper Barnes e Michael D. Cohen e dei nuovi arrivati ​​Havan Flores, Terrence Little Gardenhigh, Dana Heath e Luca Luhan.

Netflix ha ripreso inaspettatamente lo spettacolo il 15 settembre 2022, quando 16 episodi sono caduti. Come forse saprai, questa non è nemmeno la prima stagione completa. La prima stagione era di 26 episodi e la seconda di 25 episodi. Ciò significa che Netflix ha solo il 35% degli episodi complessivi disponibili.

Questa versione di Netflix si applica solo negli Stati Uniti.

Dal momento che la serie è stata aggiunta inaspettatamente a Netflix, è salita alle stelle nelle classifiche dei bambini, venendo solo superata Detestabile me. Abbiamo anche visto Enrico Pericolo (anche incompleto su Netflix) vede una spinta dall’aggiunta di Forza di pericolo.

Sarà il resto di Forza di pericolo le stagioni 1 e 2 saranno su Netflix?

Purtroppo, è probabile che la risposta sia no.

Come abbiamo visto in una miriade di spettacoli di Nickelodeon, in particolare negli Stati Uniti, la strategia della società madre Paramount è di concedere in licenza una piccola selezione di episodi a Netflix.

Questo è il caso di iCarly, Genitori abbastanza strani, Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Ned, Zoey 101, Vittorioso, e altri.

Ciò significa che è improbabile che riceveremo nuovi episodi o stagioni di Forza di pericolo su Netflix perché la Paramount preferirebbe abbonarsi a Paramount+, che ha una raccolta più solida e completa di offerte Nickelodeon.

Mentre la stagione 2 di Forza di pericolo non è in streaming su Paramount + al momento della pubblicazione, l’intera prima stagione lo è.

Se qualcosa cambia in merito, aggiorneremo questo articolo e ti terremo aggiornato tramite la nostra nuova sezione su Netflix.

Desideri più episodi di Forza di pericolo stavano arrivando su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.