La seconda stagione di Bling Empire arriverà su Netflix a maggio 2022

Preparati perché una nuova stagione della pazza serie di realtà avvincente Impero Bling arriverà su Netflix a maggio! Abbiamo condiviso tutti i succosi dettagli in merito Impero Bling stagione 2 proprio sotto.

Bling Impero è la prima serie di realtà americana con un cast principalmente asiatico. È arrivato su Netflix nel gennaio 2021 e gli amanti della reality TV hanno immediatamente gravitato verso lo spettacolo. Descritto come una vita reale Asiatici ricchi e pazzi, le persone non vedevano l’ora di vedere di cosa trattasse la serie originale. Sicuramente non sono rimasti delusi da tutto il dramma che si è verificato nella prima stagione.

La serie di realtà segue lo stile di vita lussuoso di un gruppo di amici asiatici e asiatici americani che vivono a Los Angeles. Questi ricchi socialiti sono noti per le loro feste esagerate e glamour e per le costose spese folli. Alcuni sono milionari self-made, investitori immobiliari, eredi miliardari e top influencer. Hanno soldi da spendere e li stanno spendendo!

Non è stato difficile accelerare l’intera prima stagione perché lo spettacolo era così divertente da guardare. Ma entro la fine della stagione, i fan stavano cercando altri episodi. Fortunatamente, i fan non hanno dovuto aspettare a lungo perché Netflix ha rinnovato Impero Bling per una seconda stagione due mesi dopo la prima dello spettacolo. Ora sono emerse molte più informazioni Impero Bling stagione 2, e siamo così entusiasti di condividere ciò che sappiamo con voi!

Data di uscita della seconda stagione di Bling Empire

Rullo di tamburi prego. Impero Bling la stagione 2 verrà rilasciata su Netflix venerdì 13 maggio 2022. Puoi aspettarti che l’intera seconda stagione arrivi sullo streamer alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita. La seconda stagione è composta da otto episodi, ciascuno con una durata di 40 minuti.

Cast della seconda stagione di Bling Empire

Ecco l’elenco del cast di ritorno di seguito:

Kevin Kreider

Cherie Chan

Kim Lee

Kane Lim

Christine Chiu

Anna Shay

Jessey Lee

Ci sono due nuove aggiunte al cast Impero Bling stagione 2. Si uniscono al cast Dorothy Wang, una personalità televisiva internazionale e imprenditrice, e Mimi Morris, una donna d’affari di successo.

Sinossi della seconda stagione di Bling Empire

Il comunicato stampa di Netflix ha condiviso di cosa parlerà la seconda stagione. Netflix afferma: “In questa stagione, una storia d’amore tra Kevin e Kim filtra, la relazione di Cherie e Jessey viene messa in discussione, e mentre la migliore amicizia tra Kane e Kevin viene messa alla prova, le regine rivali di Beverly Hills, Christine e Anna, danno una nuova svolta all’arte di guerra sociale”.

Possiamo già dire che sarà una stagione entusiasmante e non vediamo l’ora di vedere come si evolverà tutto.

Assicurati di controllare Impero Bling stagione 2 in arrivo su Netflix il 13 maggio!