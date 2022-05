La seconda stagione di All of Us Are Dead non arriverà su Netflix a giugno 2022

Tutti noi siamo morti – Per gentile concessione di Netflix

La stagione 4 non arriverà su Netflix a giugno 2022 da Natalie Zamora

Tutti noi siamo morti la stagione 2 non arriverà su Netflix nel giugno 2022. Dopo l’uscita di gennaio dell’avvincente ed elettrizzante serie di zombi coreani, molti sono rimasti tremanti e vacillanti per la storia iperrealistica che ha reinventato lo “zombieismo” come un virus contagioso. La serie, che è ambientata in un liceo che diventa “il punto zero per un’epidemia di virus zombi”, è stata un enorme successo tra gli spettatori, quindi non sorprende che molti si stiano chiedendo quando la serie tornerà con la sua seconda puntata.

Ma, se speravi di vedere la seconda stagione a giugno, preparati a una delusione perché abbiamo controllato (e ricontrollato) e abbiamo scoperto che Tutti noi siamo morti la stagione 2 non è nell’elenco delle uscite di Netflix per giugno 2022.

Quindi quando possiamo aspettarci il rilascio di Tutti noi siamo morti stagione 2? Ecco tutto ciò che sappiamo in questo momento.

All of Us Are Dead stagione 2 sta accadendo?

Sì! Il 21 marzo, Small-screen.co.uk lo ha segnalato per la prima volta Tutti noi siamo morti la stagione 2 è stata rinnovata da Netflix. Il 26 maggio, Netflix ha annunciato ufficialmente che il popolare dramma di zombi coreano avrà un riflettore speciale durante la sua Geeked Week 2022 – che è un evento virtuale di cinque giorni – e avrà un aggiornamento su Tutti noi siamo morti stagione 2 il 6 giugno.

Aggiornamenti sulla versione della seconda stagione di All of Us Are Dead

Una data di uscita ufficiale per Tutti noi siamo morti la stagione 2 deve ancora essere rivelata dallo streamer, tuttavia, ci sono molte voci in giro, con molti che si aspettano che la serie ritorni nel 2023.

Si spera che con l’aggiornamento del 6 giugno avremo una comprensione più chiara di quando la serie tornerà. Quindi fino ad allora, restate sintonizzati! Tratteremo Geeked Week su Netflix Life, quindi assicurati di ricontrollare con noi!